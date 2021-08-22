Ольга Сумська сьогодні святкує 55-річчя

22 серпня – день народження української «Роксолани»

22 серпня народна артистка України Ольга Сумська відзначає ювілей – їй виповнюється 55 років.

Зніматися в кіно почала ще в студентські роки. Перша роль в кіно – «Вечори на хуторі поблизу Диканьки» (1983). Велику популярність Ользі Сумській принесла її роль Роксолани в серіалі «Роксолана».

Крім серіалу «Роксолана», який став візитівкою актриси, Ольга Сумська знялася в картинах «Голос трави», «Пастка», «Записки кирпатого Мефістофеля», «Кілька любовних історій», «Останній москаль», «Тигролови» та інших.

Озвучувала українською Малефісенту у фільмі «Чаклунка».

У травні цього року Ольга Сумська та Віталій Борисюк відсвяткували 25-ту річницю весілля. Їх шлюб вважають одним з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Разом вони виховали дочку Ольги від першого шлюбу Антоніну Паперну. Також у них є спільна дитина – 19-річна Анна.

Дівчинка вирішила піти по стопах своїх батьків і після закінчення школи у 2019 році вступила в найкращий театральний виш країни – Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

Нагадаємо, нещодавно акторка вирушала на гастролі Україною і взяла з собою молодшу дочку Аню. Дівчина разом з мамою поїхала на гастролі до Луцька.

Також популярна українська актриса Ольга Сумська поскаржилася на жахливу підготовку «Укрзалізниці» до виснажливої спеки. Актриса, подорожуючи потягом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

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