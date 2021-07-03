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    Ольга Сумська із дочкою показали місце сили в Україні (відео)

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    Ольга Сумська з молодшою донькою Ганною Борисюк - Ольга Сумська із дочкою показали місце сили в Україні (відео)
    Ольга Сумська з молодшою донькою Ганною Борисюк
    Фото Facebook Ольги Сумської

    Акторка відправилася на гастролі Україною і взяла з собою молодшу дочку

    У травні цього року Ольга Сумська та Віталій Борисюк відсвяткували 25-ту річницю весілля. Їх шлюб вважають одним з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Разом вони виховали дочку Ольги від першого шлюбу Антоніну Паперну. Також у них є спільна дитина – 19-річна Анна. Дівчинка вирішила піти по стопах своїх батьків і після закінчення школи у 2019 році вступила в найкращий театральний виш країни – Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

    Акторка відправилася на гастролі Україною і взяла з собою молодшу дочку Аню. Дівчина разом з мамою поїхала на гастролі до Луцька. Ольга та Анна відвідали історичні місця міста. Новими фото з донькою Сумська поділилася на своїй сторінці у Facebook.

    «Доця Аня зі мною на гастролях! Є час і натхнення відвідати цікаві історичні місця! Тому, сьогодні в Луцьку за традицією побували в замку Любарта! Відомо, що ця фортеця жодного разу не була підкорена ворогом! Без сумніву, місце сили! Подорожуйте Україною!», – написала Ольга Сумська.

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    Ольга Сумська із дочкою показали місце сили в Україні (відео)
    Ольга Сумська із дочкою показали місце сили в Україні (відео)
    Ольга Сумська із дочкою показали місце сили в Україні (відео)
    Ольга Сумська із дочкою показали місце сили в Україні (відео)
    Ольга Сумська із дочкою показали місце сили в Україні (відео)
    Ольга Сумська із дочкою показали місце сили в Україні (відео)
    Ольга Сумська із дочкою показали місце сили в Україні (відео)
    Ольга Сумська із дочкою показали місце сили в Україні (відео)
    Ольга Сумська із дочкою показали місце сили в Україні (відео)
    Ольга Сумська із дочкою показали місце сили в Україні (відео)
    Ольга Сумська із дочкою показали місце сили в Україні (відео)
    Ольга Сумська із дочкою показали місце сили в Україні (відео)
    Ольга Сумська із дочкою показали місце сили в Україні (відео)
    Фото Facebook Ольги Сумської

    Користувачі Мережі тут же почали коментувати знімки та відзначили, що Анна дуже схожа на свого батька.

    «Дві красуні», «Батькова копія», «Ганнуся дуже красива дівчинка, вся в маму і тата», «Гарна у вас дівчинка..скромна й очевидно з великою душею дитина», «Копія татко. Красуні в красивому місці», – пишуть коментатори.

    Нагадаємо, популярна українська актриса Ольга Сумська на своїй сторінці в Facebook поскаржилася на жахливу підготовку «Укрзалізниці» до виснажливої спеки. Актриса, подорожуючи потягом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

    Як повідомлялося, громадські організації закликали Atlas Weekend відмовитися від участі в фестивалі Меладзе.

    Теги: телебачення кіно селфі шлюб весілля Луцьк актриса Ольга Сумская
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    Ольга Сумська із дочкою показали місце сили в Україні (відео)