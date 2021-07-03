Ольга Сумська із дочкою показали місце сили в Україні (відео)

Акторка відправилася на гастролі Україною і взяла з собою молодшу дочку

У травні цього року Ольга Сумська та Віталій Борисюк відсвяткували 25-ту річницю весілля. Їх шлюб вважають одним з найміцніших в українському шоу-бізнесі. Разом вони виховали дочку Ольги від першого шлюбу Антоніну Паперну. Також у них є спільна дитина – 19-річна Анна. Дівчинка вирішила піти по стопах своїх батьків і після закінчення школи у 2019 році вступила в найкращий театральний виш країни – Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого.

Акторка відправилася на гастролі Україною і взяла з собою молодшу дочку Аню. Дівчина разом з мамою поїхала на гастролі до Луцька. Ольга та Анна відвідали історичні місця міста. Новими фото з донькою Сумська поділилася на своїй сторінці у Facebook.

«Доця Аня зі мною на гастролях! Є час і натхнення відвідати цікаві історичні місця! Тому, сьогодні в Луцьку за традицією побували в замку Любарта! Відомо, що ця фортеця жодного разу не була підкорена ворогом! Без сумніву, місце сили! Подорожуйте Україною!», – написала Ольга Сумська.

Користувачі Мережі тут же почали коментувати знімки та відзначили, що Анна дуже схожа на свого батька.

«Дві красуні», «Батькова копія», «Ганнуся дуже красива дівчинка, вся в маму і тата», «Гарна у вас дівчинка..скромна й очевидно з великою душею дитина», «Копія татко. Красуні в красивому місці», – пишуть коментатори.

Нагадаємо, популярна українська актриса Ольга Сумська на своїй сторінці в Facebook поскаржилася на жахливу підготовку «Укрзалізниці» до виснажливої спеки. Актриса, подорожуючи потягом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

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