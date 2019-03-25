Політв’язень Гриб потребує негайної операції через ризик внутрішньої кровотечі



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Павло Гриб потребує невідкладної операції Фото: Громадське

За словами Ігоря Гриба, Павло оголосив голодування, аби його забезпечили хоча б мінімальною медичною допомогою

Незаконно засуджений Павло Гриб потребує невідкладної операції, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яка може призвести до смерті хлопця. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів батько політв'язня Ігор Гриб.

«Для Павла не суттєво, рік чи два. Якщо він залишиться там зараз і йому не зроблять операцію - він помре. Цинізм всієї ситуації в тому, що до російської сторони донесено суть ситуації з хворобою - смертельна небезпека. Що Павлу потрібна операція – донесено. Зараз є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яка може призвести до смерті Павла», - зазначив батько Павла.

Він зазначив, що у Павла з дитинства вроджена невиліковна хвороба синдром портальної гіпертензії. І через неї хлопець потребує постійної медикаментозної підтримки, дієти та відповідних умов проживання, а найголовніше операції, яку мали зробити у 2017 році перед викраденням з Білорусі.



За словами батька, Павло й оголосив голодування, аби його забезпечили хоча б мінімальною медичною допомогою.

Зазначимо, що на сьогоднішній день Україна пропонує Кремлю новий формат обміну полонених. Україна пропонує Росії 30 березня провести обмін 25 українців в обмін на 25 засуджених в Україні росіян.

Раніше, 22 березня, Ірина Геращенко заявила, що Україна пропонує обмінятиукраїнських полонених на Донбасі на ув’язнених сепаратистів.

Також Геращенко розповіла, що Україна хотіла обміняти Гриба на росіянина Седикова.

Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі.

Після цього Павло оголосив про голодування.

За даними Міністерства закордонних справ України, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

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Джерело: УНН