Онищенко: мене судитимуть в Іспанії, це єдиний шанс захиститися

Онищенко запевняє, що впевнений у своїй правоті і не боїться суду

Народний депутат-утікач Олександр Онищенко заявляє про намір довести свою невинуватість в іспанському суді, оскільки отримав політичний притулок у цій країні. Про це він сказав «Українській правді» 1 грудня на прохання прокоментувати початок процедури екстрадиції в Іспанії. «Екстрадиції немає. Люди, у яких політичний



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Олександр Онищенко

Онищенко запевняє, що впевнений у своїй правоті і не боїться суду

Народний депутат-утікач Олександр Онищенко заявляє про намір довести свою невинуватість в іспанському суді, оскільки отримав політичний притулок у цій країні.

Про це він сказав «Українській правді» 1 грудня на прохання прокоментувати початок процедури екстрадиції в Іспанії.

«Екстрадиції немає. Люди, у яких політичний притулок, їх справи розглядають в тій країні, яка дала цей притулок. Тому мене судити будуть тут, і вирок буде тут. Це єдиний мій шанс захиститися», – сказав він.

«Я розглядаю це як єдиний спосіб закінчити цю історію», – додав Онищенко.

На уточнюючі питання нардеп лише підкреслив, що впевнений у своїй правоті і не боїться суду.

«Суд це добре. Я ніколи не боявся судів. Йшов на суд спокійно, готовий захищатися. Головне, щоб була така можливість... Я в своїй правоті впевнений. З цього приводу мені нема чого переживати».

На запитання, чи сподівається він, що Іспанія відмовить Україні в екстрадиції, Онищенко заявив:

«Я сподіваюся, що правда восторжествує. І ми поміняємося місцями з Ситником і Холодницьким».

Сьогодні стало відомо, що Іспанія розпочала процедуру екстрадиції розшукуваного народного депутата Олександра Онищенка. Іспанський суд зобов’язав Онищенка з’являтися до суду кожного місяця.

Якщо Онищенко не з‘явиться до іспанського суду, то це може бути підставою для оголошення його у розшук у країнах Європи, зазначає прокурор.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада підтримала подання генпрокурора про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенка. 27 липня Луценко підписав повідомлення про підозру депутатові Онищенку.

Наприкінці лютого 2017 Вищий адміністративний суд відмовився повертати Онищенку депутатську недоторканність.

Олександру Онищенку інкримінують корупційні зловживання при реалізації газу, видобутого під час спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».