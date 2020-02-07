Онищенко обіцяє добровільно повернутися з Німеччини, - глава НАБУ



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Найшвидший варіант повернення Олександра Онищенка - згода на спрощену екстрадицію

Артем Ситник про повернення Онищенка: чи виконає він свою обіцянку - не знаю, але перед цим ні разу не виконував

Колишній депутат Олександр Онищенко, який є обвинувачуваним у «газовій справі», пообіцяв добровільно повернутись в Україну, без процедури екстрадиції. Про це директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сказав на пресконференції з нагоди презентації підсумків роботи відомства у ІІ півріччі 2019 року, повідомляє «Укрінформ».

«Що стосується Онищенка... Наскільки зараз ми знаємо, він там (у Німеччині, - Главком) перебуває під вартою і зараз в черговий раз дає чергову обіцянку про те, що добровільно погоджується (на повернення в Україну, - Главком), тому що екстрадиція це дуже тривала процедура, але якщо особа добровільно погоджується, то є спрощений характер. Чи виконає він свою обіцянку - не знаю, але перед цим ні разу не виконував», - сказав Ситник.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд направив до Німеччини повістку про виклик на судове засідання колишнього депутата Олександра Онищенка, який є обвинувачуваним у «газовій справі».

Раніше ВАКС задовольнив клопотання прокурора САП про здійснення спеціального судового провадження щодо обох обвинувачених у так званій «газовій справі».

Крім того, судді звернулися в порядку міжнародного співробітництва до Федеративної Республіки Німеччина для виклику колишнього народного депутата.

«Газова справа» - умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування». Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, був народний депутат України VII-VIII скликань Олександр Онищенко.

Унаслідок цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування, передбаченого главою 24-1 КПК України.

Онищенко влітку 2016 року втік з України.

3 грудня повідомлялося, що Онищенка затримали в Німеччині 29 листопада.

Натомість поліція Аахена заявила, що не має інформації про затримання Онищенка, співробітники поліції міста такого затримання нібито не проводили.

5 грудня повідомлялось, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура попередньо очікує, що ексдепутата Олександра Онищенка екстрадують з Німеччини до України упродовж одного-двох місяців, хоча процедура може і затягнутися.