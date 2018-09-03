Оновлена Тимошенко з'явилась після канікул у Раді
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Цього разу Юлія Тимошенко продемонструвала нові окуляри
Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко після парламентських канікул прийшла на Погоджувальну раду в нових окулярах. Так Юлія Володимирівна оновила свій імідж до нового політичного сезону.
Як відомо, раніше Тимошенко віддавала перевагу окулярах у контрастній чорній оправі. Саме в таких вона зображена на рекламних білбордах.
Нові ж окуляри Тимошенко – це дещо більша за розміром прозора оправа.