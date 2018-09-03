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    Новини

    Оновлена Тимошенко з'явилась після канікул у Раді

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    Оновлена Тимошенко з'явилась після канікул у Раді

    Цього разу Юлія Тимошенко продемонструвала нові окуляри

    Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко після парламентських канікул прийшла на Погоджувальну раду в нових окулярах. Так Юлія Володимирівна оновила свій імідж до нового політичного сезону.

    Як відомо, раніше Тимошенко віддавала перевагу окулярах у контрастній чорній оправі. Саме в таких вона зображена на рекламних білбордах.

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    Нові ж окуляри Тимошенко – це дещо більша за розміром прозора оправа.

    Юлія Тимошенко
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