ООН: 70% випадків захворювання на кір в Європі припадають на Україну



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Усі випадки смертності від кору в Європі припадають на три країни - Албанію, Румунію та Україну

ООН створить оперативний центр з надання допомоги найбільш постраждалим від кору країнам Європи

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що 70% усіх випадків захворюваності на кір в Європі припадають на Україну.

Про це повідомляє прес-служба ООН.

«Тільки в перші два місяці 2019 року було зареєстровано 34 300 випадків зараження кором у 42 країнах регіону. 13 з цих випадків закінчилися летальним результатом. Усі випадки смертності від кору припадають на три країни - Албанію, Румунію та Україну. На Україну припадають понад 70% усіх заражень на кір у регіоні, виявлених у перші місяці 2019 року», - йдеться в повідомленні.

ООН створить оперативний центр з надання допомоги найбільш постраждалим від кору країнам Європи.

Як зазначається, ВООЗ буде допомагати країнам домагатися підвищення імунізації та стримувати подальше поширення захворювання.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я України повідомили, що відтепер щеплення від кору для всіх українців – безкоштовне. У відомстві зазначили, що дорослій людині достатньо зробити одне щеплення проти кору для формування імунітету.

Також нагадаємо, на початку травня в Україні різко зросла захворюваність на кір. Загалом з початку року в Україні на кір захворіли 47383 осіб (25163 дітей), 16 з них померло.

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