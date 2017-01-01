ООН продовжила переговори щодо Сирії до середини грудня

Переговори будуть зосереджені на формуванні нової конституції Сирії

У четвер, 30 листопада, Організація об'єднаних націй прийняла рішення про продовження переговорів щодо конфлікту в Сирії до 15 грудня. Переговори будуть зосереджені на формуванні нової конституції країни, повідомляє Reuters. «Організація Об'єднаних Націй заявила в четвер, що вона продовжує раунд переговорів у Сирії в Женеві до 15