ООН продовжила переговори щодо Сирії до середини грудня
- Сьогодні, 06:54
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Переговори будуть зосереджені на формуванні нової конституції Сирії
У четвер, 30 листопада, Організація об'єднаних націй прийняла рішення про продовження переговорів щодо конфлікту в Сирії до 15 грудня.
Переговори будуть зосереджені на формуванні нової конституції країни, повідомляє Reuters.
«Організація Об'єднаних Націй заявила в четвер, що вона продовжує раунд переговорів у Сирії в Женеві до 15 грудня», -заявив спецпредставник генсека ООН по Сирії Стаффан де Містура.
Нагадаємо, США продовжують постачання озброєння курдським загонам самооборони в Сирії.
«Главком» також повідомляв, що Конгрес народів Сирії, який підтримує Москва, можуть відкласти до лютого.