  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ООН продовжила переговори щодо Сирії до середини грудня

    Переговори будуть зосереджені на формуванні нової конституції Сирії
    У четвер, 30 листопада, Організація об'єднаних націй прийняла рішення про продовження переговорів щодо конфлікту в Сирії до 15 грудня. Переговори будуть зосереджені на формуванні нової конституції країни, повідомляє Reuters. «Організація Об'єднаних Націй заявила в четвер, що вона продовжує раунд переговорів у Сирії в Женеві до 15
    • Сьогодні, 06:54
    • Розсилка

    Переговори будуть зосереджені на формуванні нової конституції Сирії

    У четвер, 30 листопада, Організація об'єднаних націй прийняла рішення про продовження переговорів щодо конфлікту в Сирії до 15 грудня.

    Переговори будуть зосереджені на формуванні нової конституції країни, повідомляє Reuters.

    «Організація Об'єднаних Націй заявила в четвер, що вона продовжує раунд переговорів у Сирії в Женеві до 15 грудня», -заявив спецпредставник генсека ООН по Сирії Стаффан де Містура.

    Нагадаємо, США продовжують постачання озброєння курдським загонам самооборони в Сирії.

    «Главком» також повідомляв, що Конгрес народів Сирії, який підтримує Москва, можуть відкласти до лютого.

    Читайте також
    дипломатія Сирія ООН
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ