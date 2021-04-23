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    Опалення електрикою. Споживачам доведеться сплатити більше на тисячі гривень

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    Споживачі у квітні не отримають запроваджену з початку року компенсацію за опалення - Опалення електрикою. Споживачам доведеться сплатити більше на тисячі гривень
    Споживачі у квітні не отримають запроваджену з початку року компенсацію за опалення
    Фото з відкритих джерел

    Через холоди в квітні люди вмикали котли, бо розраховували на компенсацію на опалення

    Через колізію нормотворчого законодавства споживачі не отримають у квітні компенсацію на опалення електрикою. Про це йдеться в матеріалу «Главкому».

    У платіжках у графі «Розрахунки» зникне строчка «Компенсація» – в середньому одне домогосподарство отримувало часткову компенсацію в розмірі майже 1250 грн.

    Ті споживачі, які опалюють свої оселі електричними котлами, у квітні не отримають запроваджену з початку року компенсацію за опалення через зростання тарифу на електроенергію до 1,68 грн за кВт∙годину.

    Кабінет міністрів встановив порядок надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії. Компенсація надходила на рахунки постачальників електроенергії з подальшим їх зарахуванням на особові рахунки споживачів.

    На цей же період уряд зафіксував тариф на електроенергію на рівні 1,68 грн за кВт∙год, а потім продовжив його дію на квітень, а тепер вирішив не змінювати тариф ще й у травні та червні – відповідний проєкт постанови уряд ухвалить наступного тижня – це стало відомо з власного урядового джерела «Главкома».

    Але уряд не продовжив на квітень дію запровадженої компенсації за електроопалення. Зазначимо, державний Регулятор встановлює, що населенню, яке проживає в житлових будинках, у період з 1 жовтня по 30 квітня (включно) за обсяг, спожитий до 3000 кВт∙год електроенергії на місяць тариф – 0,9 грн за кВт∙год.

    Важливо усвідомлювати, що споживачі з електроопаленням отримали місячний ліміт споживання електроенергії обсягом 3000 кВт∙год, більшу частину якої можна споживати вночі за ціною вдвічі нижчою, ніж вдень. І уряд не скасовував дію цієї норми.

    Отже, було б логічним, щоб Кабмін у постанові про продовження дії фіксованого тарифу (1,68 грн за кВт∙год) ще й продовжив би по квітень дію компенсації за електроопалення.

    Через холоди в квітні люди вмикали котли, знаючи, що для них ніхто не скасовував запроваджений раніше період опалювального сезону. А тепер через колізію нормотворчого законодавства споживачі не отримають у квітні компенсацію на опалення електрикою.

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    Теги: Кабмін НКРЕКП тарифи опалення домогосподарство уряд населення
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