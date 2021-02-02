Компенсація за електроопалення: уряд оновив порядок виплат

оприлюднив порядок нарахування компенсації для людей, які у своїх домівках використовують електричне опалення

Кабмін оприлюднив порядок нарахування компенсації для людей, які у своїх домівках використовують електричне опалення

Як буде працювати механізм компенсації за електроопалення

Кабінет міністрів України встановив порядок надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії. Компенсація в розмірі 1,4 млрд гривень будуть надходити на рахунки постачальників електроенергії.

Постанову від 1 лютого 2021 року № 64 оприлюднено на Урядовому порталі.

«Запровадити надання компенсації на оплату електричної енергії, спожиту у I кварталі 2021 року, у зв’язку з відміною окремих знижених тарифів деяким категоріям споживачів», – йдеться в документі.

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Компенсація надається шляхом спрямування бюджетних коштів постачальникам універсальних послуг з подальшим їх зарахуванням, як часткову оплату за спожиту у I кварталі 2021 року електричну енергію, на особові рахунки споживачів.

Право на компенсацію отримають такі категорії:

населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 р. мало право на знижений тариф;

населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижений тариф.

Для цих категорій здійснюється розрахунок вартості фактичного обсягу споживання в межах обмежень 3000 кВт/год на місяць, за зниженими тарифами та за фіксованою ціною, встановленою з 1 січня 2021 року.

Крім того, право на компенсацію мають багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. Для них здійснюється розрахунок вартості фактичного обсягу споживання за зниженими тарифами та за фіксованою ціною, встановленою з 1 січня 2021 року.

Під час здійснення розрахунку за зниженим тарифом та фіксованою ціною:

за наявності обліку споживання електричної енергії за періодами часу застосовуються відповідні тарифні коефіцієнти;

не застосовується 30-відсоткова знижка, що була передбачена станом на 31 грудня 2020 року для населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій.

Нагадаємо, з 1 січня Кабмін запровадив єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год (із ПДВ) на період до 31 березня із перспективою подальшого зростання.

Тим самим уряд скасував пільговий тариф для населення у 90 копійок за кВт-год за перші 100 кВт-год і 3000 кВт-год місячного споживання.

1 лютого Кабмін вніс електроенергію до списку соціально значущих товарів.

До цього Кабмін вніс до списку соціально значимих товарів природній газ, щоб в ручному режимі врегулювати тариф на газ для населення. Уряд тимчасово встановив граничну межу ціни на газ для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2021 рік щодо виплати субсидій через подорожчання електроенергії. Зміни передбачають відкриття нової бюджетної програми Міністерству соціальної політики України у сумі 1,4 млрд гривень. Відповідний закон був ухвалений 29 січня (законопроект №4672). Кошти на нову програму виділили з передбачених видатків загального фонду держбюджету на субсидії (36,6 млрд гривень).

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Джерело: РБК-Україна