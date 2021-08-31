Оперативні дані: в Україні виявили понад 1,3 тис. нових хворих на Covid-19
Напередодні 470 українців було госпіталізовано з коронавірусом
За минулу добу, 30 серпня, в Україні зафіксовано 1 356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 31). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 470 осіб, летальних випадків – 51, одужало – 1 257 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 21 236 осіб,
- методом ІФА – 7 031 особа,
- експрес-тестами – 17 747 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 286 296 осіб;
- одужало – 2 207 940 осіб;
- летальних випадків – 53 789;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 980 323.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.
До слова, у ПАР попереджають про небезпеку нового штаму Covid-19.
Нагадаємо, в Україні штам коронавірусу Covid-19 «Дельта» офіційно діагностовано різними способами вже у понад 600 осіб.