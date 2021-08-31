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    Оперативні дані: в Україні виявили понад 1,3 тис. нових хворих на Covid-19

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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві - Оперативні дані: в Україні виявили понад 1,3 тис. нових хворих на Covid-19
    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстрована у Києві
    Фото: rferl.org

    Напередодні 470 українців було госпіталізовано з коронавірусом

    За минулу добу, 30 серпня, в Україні зафіксовано 1 356 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 75, медпрацівників – 31). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 470 осіб, летальних випадків – 51, одужало – 1 257 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 21 236 осіб,
    • методом ІФА – 7 031 особа,
    • експрес-тестами – 17 747 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 286 296 осіб;
    • одужало – 2 207 940 осіб;
    • летальних випадків – 53 789;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 980 323.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях.

    До слова, у ПАР попереджають про небезпеку нового штаму Covid-19.

    Нагадаємо, в Україні штам коронавірусу Covid-19 «Дельта» офіційно діагностовано різними способами вже у понад 600 осіб.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Оперативні дані: в Україні виявили понад 1,3 тис. нових хворих на Covid-19