Стало відомо, скільки українців хворіють на «Дельта»-штам Covid-19

Щоб уберегтися від «Дельти», Ігор Кузін порадив носити маску

Головний санітарний лікар Ігор Кузін назвав число інфікованих «Дельта»-штамом українців

В Україні штам коронавірусу Covid-19 «Дельта» офіційно діагностовано різними способами вже у понад 600 осіб. Про це розповів заступник Міністера охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін у інтерв'ю «Апострофу».

Водночас співрозмовник підкреслив, що нашій країні потрібен карантин, і жителям необхідно носити маску, оскільки вона може врятувати життя.

«Маска необхідна насамперед для того, щоб не допустити зараження коронавірусною хворобою. Вона захищає не тільки від коронавірусу, а й від низки інших інфекційних хвороб...», – підкреслив посадовець.

Нагадаємо, штам «Дельта» вперше знайшли восени 2020 року в Індії, він вважається більш заразним, ніж попередні виявлені мутації коронавірусу. Пізніше цей штам потрапив в Україну і забрав кілька життів.

Раніше повідомлялося, що ЮНІСЕФ доставив в Україну 188 370 доз вакцини Comirnaty від Covid-19 виробництва Pfizer-BioNTech. Вакцина надійшла до нашої країни у суботу, 28 серпня.

Ці дози разом із розчинником для розведення вакцини Україні надав уряд США через ініціативу Covax.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні проти коронавірусної хвороби вакцинували 166551 людину. Протягом дня працювали 1023 мобільні бригади, 2934 пункти щеплення та 340 центрів вакцинації.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 134, медпрацівників – 40. Також за минулу добу госпіталізовано – 772 особи, летальних випадків – 34, одужало – 685 осіб.