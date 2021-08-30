Чи є вакцинація причиною тромбозів? Фахівці дали відповідь

Захворіти на тромбоз може будь-хто, але виявити генетичну схильність до тромбозів можна за допомогою лабораторних тестів

Ризик виникнення тромбозів після перенесеного Covid-19 у вісім разів вищий, ніж після щеплення

Навіть при нетяжкому протіканні коронавірусної хвороби тромбоз спостерігається у 50% пацієнтів. Цей показник у вісім разів більший, ніж від щеплення вакциною. Таку інформацію оприлюднили фахівці одного зі столичних лікувально-діагностичних центрів.

Тромбоз – захисна реакція організму

Тромбози – один із найсерйозніших наслідків захворювання на Covid-19. Вони виникають як захисна реакція організму. У нормі тромбоз – згусток крові, який, як латочка, накриває уражену ділянку судин, він необхідний, щоб запобігти крововтраті при пораненнях та травмах.

Проте через порушення у роботі організму тромби можуть потрапляти в судини, гальмуючи чи й зовсім зупиняючи кровообіг.

В усьому винні клітини ендотелію

Клітини ендотелію, які вистилають внутрішню поверхню наших кровоносних судин, найбільш сприятливі для розмноження вірусу SARS-CoV-2. Після ураження організму вірусом внутрішня оболонка судин втрачає свою еластичність і кровотік ускладнюється. Відновлення ендотелію відбувається досить повільно, що і є причиною тромбозів.

Хто у зоні ризику?

Отримати тромбоз після коронавірусу ризикують перш за все люди, які мають генетичну схильність. Але для цього зовсім не обов’язково мати найближчих родичів з таким захворюванням. Захворіти на тромбоз може будь-хто, але виявити генетичну схильність до тромбозів можна за допомогою лабораторних тестів. Такі хронічні патології, як порушення у роботі ендокринної системи, обміну глюкози, серцево-судинні захворювання збільшують ризики тромбозів.

Вакцинація: нема захворювання – нема тромбозів

Будь-яка вакцинація – це стрес-реакція для організму, у тому числі у зв’язку з утворенням тромбів. Але ризик виникнення тромбозів після перенесеного Covid-19, згідно зі вже наявною статистикою, у вісім разів перевищує аналогічні ризики після вакцинації.

Регулярна профілактика знижує ризик

Людям з груп ризику через генетичні чи хронічні захворювання потрібно регулярно здавати відповідні аналізи крові. Тим, хто перехворів на Covid-19, незалежно від ступеню його важкості та супутніх захворювань необхідно здати аналіз на D-димер – маркер тромбоутворення.