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    У ПАР попереджають про небезпеку нового штаму Covid-19

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    Невідомо, чи будуть наявні на цей час вакцини від&nbsp;Covid-19&nbsp;дієвими проти C.1.2 - У ПАР попереджають про небезпеку нового штаму Covid-19
    Невідомо, чи будуть наявні на цей час вакцини від Covid-19 дієвими проти C.1.2
    Фото з відкритих джерел

    Штам має підвищену здатність до мутації та опірність до антитіл

    Новий південноафриканський штам коронавірусу Covid-19 C.1.2 може мати підвищену здатність до поширення, повідомляє Bloomberg із посиланням на дослідження фахівців.

    У дослідженні південноафриканських учених йдеться, що новий штам C.1.2 володіє тривожною кількістю мутацій. Мутації нового штаму дають йому «здатність до швидкого поширення», а також підвищену опірність антитіл. Повідомляється, що невідомо, чи будуть наявні на цей час вакцини від Covid-19 дієвими проти C.1.2.

    Уперше штам C.1.2 був виявлений у ПАР ще в травні в провінціях Мпумаланга і Гаутенг. До 13 серпня новий штам досяг шести із дев'яти провінцій ПАР, а також проник у Демократичну республіку Конго, Португалію, Нову Зеландію, Швейцарію і на Маврикій.

    Штам C.1.2 мутував з C.1, який домінував у ПАР всередині 2020 року. Також саме в ПАР був вперше виявлений штам «бета», який нині входить до категорії штамів, що викликають занепокоєння у вчених.

    За весь період пандемії в ПАР було зафіксовано понад 2,76 млн випадків зараження коронавірусом і близько 81,5 тис. смертей від захворювання.

    Нагадаємо, в Україні штам коронавірусу Covid-19 «Дельта» офіційно діагностовано різними способами вже у понад 600 осіб.

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    Теги: коронавірус
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    У ПАР попереджають про небезпеку нового штаму Covid-19