У ПАР попереджають про небезпеку нового штаму Covid-19

Невідомо, чи будуть наявні на цей час вакцини від Covid-19 дієвими проти C.1.2

Штам має підвищену здатність до мутації та опірність до антитіл

Новий південноафриканський штам коронавірусу Covid-19 C.1.2 може мати підвищену здатність до поширення, повідомляє Bloomberg із посиланням на дослідження фахівців.

У дослідженні південноафриканських учених йдеться, що новий штам C.1.2 володіє тривожною кількістю мутацій. Мутації нового штаму дають йому «здатність до швидкого поширення», а також підвищену опірність антитіл. Повідомляється, що невідомо, чи будуть наявні на цей час вакцини від Covid-19 дієвими проти C.1.2.

Уперше штам C.1.2 був виявлений у ПАР ще в травні в провінціях Мпумаланга і Гаутенг. До 13 серпня новий штам досяг шести із дев'яти провінцій ПАР, а також проник у Демократичну республіку Конго, Португалію, Нову Зеландію, Швейцарію і на Маврикій.

Штам C.1.2 мутував з C.1, який домінував у ПАР всередині 2020 року. Також саме в ПАР був вперше виявлений штам «бета», який нині входить до категорії штамів, що викликають занепокоєння у вчених.

За весь період пандемії в ПАР було зафіксовано понад 2,76 млн випадків зараження коронавірусом і близько 81,5 тис. смертей від захворювання.

Нагадаємо, в Україні штам коронавірусу Covid-19 «Дельта» офіційно діагностовано різними способами вже у понад 600 осіб.

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