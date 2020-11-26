Оперативні дані: в Україні виявлено понад 15 тис. хворих на коронавірус

За минулу добу одужало 9 617 осіб

За минулу добу 25 листопада в Україні виявили 15 331 нових хворих на коронавірус. Це на 1449 осіб більше, ніж днем раніше (13 882). Захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Через хворобу за добу померли 225 людей, попередньої доби (229), а одужали – 9 617 осіб (8 420).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 955 осіб;

здійснено тестувань за добу – 76 911 (зокрема, методом ПЛР – 49 323, методом ІФА – 27 588).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 677 189 осіб;

одужало – 317 395 осіб;

летальних випадків – 11 717;

проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 64 019 випадків;

Вінницька область – 16 370 випадків;

Волинська область –22 906 випадків;

Дніпропетровська область – 33 115 випадків;

Донецька область – 21 344 випадки;

Житомирська область – 27 926 випадків;

Закарпатська область – 22 425 випадків;

Запорізька область – 27 226 випадків;

Івано-Франківська область – 34 045 випадків;

Київська область – 34 241 випадок;

Кіровоградська область – 4 706 випадків;

Луганська область – 5 925 випадків;

Львівська область – 43 611 випадків;

Миколаївська область – 16 731 випадок;

Одеська область – 40 535 випадків;

Полтавська область – 20 204 випадки;

Рівненська область – 29 320 випадків;

Сумська область – 25 662 випадки;

Тернопільська область – 26 752 випадки;

Харківська область – 53 433 випадки;

Херсонська область – 9 345 випадків;

Хмельницька область – 27 703 випадки;

Черкаська область – 20 668 випадків;

Чернівецька область – 32 492 випадки;

Чернігівська область – 16 485 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

Як повідомлялося, у світі станом на 26 листопада коронавірус зафіксували у 60,7 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали понад 42 млн людей.