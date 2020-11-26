У світі коронавірус виявили вже у 60,7 млн людей

Кількість померлих у світі від початку пандемії становить 1,4 млн осіб

Кількість померлих у світі від початку пандемії становить 1,4 млн осіб

Від початку пандемії від коронавірусу одужали 42 млн осіб

У світі станом на 26 листопада коронавірус зафіксували у 60,7 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали понад 42 млн людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (12 770 716), Індія (9 222 216), Бразилія (6 166 606), Франція (2 221 874), Росія (2 144 229), Іспанія (1 605 066), Велика Британія (1 560 872), а також Італія (1 480 874).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (262 145), Бразилії (262 145), Індії (134 699) та Мексиці (103 597).

Як повідомлялося, в Україні за добу 24 листопада виявили 13 882 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії в Україні захворіло – 661 858 осіб, одужало – 307 778 осіб, летальних випадків – 11 492, проведено ПЛР-тестувань – 4 324 463.