ЗМІ дізналися про два варіанти запровадження локдауну в Україні

У «лайтовому» варіанті українцям запропонують локдаун після Нового року, на три тижні, якраз на час новорічних канікул

Який з двох сценаріїв буде зрештою обраний залежить від темпів поширення Сovid-19 і завантаженості медичної системи

В уряді та Офісі президента розглядають два варіанти запровадження локдауну в період новорічних свят через поширення захворюваності на Covid-19.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерела, близькі до переговорів.

Який з двох сценаріїв буде зрештою обраний залежить від темпів поширення Сovid-19 і завантаженості медичної системи.

«Варіант локдауну дійсно обговорюється зараз в Кабміні і Офісі президента. Поки розглядається два варіанти в залежності від того, якою буде статистика захворюваності. У «лайтовому» варіанті нам запропонують локдаун після Нового року, на три тижні, якраз на час новорічних канікул», – сказав співрозмовник.

Утім, якщо кількість нових випадків захворювання на коронавірус зростатиме, локдаун може бути введений вже з 20 грудня і тоді він охопить новорічні свята.

Співрозмовник зазначив, що наразі середній відсоток заповнюваності лікарень в Україні коливається в межах 50%, але якщо він буде досягати 80%, система охорони здоров'я може не витримати.

«І тоді настане те, про що говорив Степанов: вибіркова госпіталізація і медичний колапс. Варіанти локдауну поки лише опрацьовуються, можливо, транспортне сполучення зупинятися не буде», – додали в Офісі президента.

Нагадаємо, що прем’єр Денис Шмигаль допустив повний локдаун на новорічні свята.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов також допустив локдаун на новорічні свята через ситуацію з коронавірусом в Україні.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.