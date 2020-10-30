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    Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 8312 людей

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    За минулу добу одужали 173 людини - Оперативні дані: в Україні за добу коронавірус виявили у 8312 людей
    За минулу добу одужали 173 людини

    За минулу добу одужали 3394 людини

    В Україні за минулу добу, 29 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8312 людей. Це на 970 осіб більше, ніж у попередній день (7342). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

    Також відомо, що одужали 3394 людини (у попередній день 2990), а 173  – померло від ускладнень (113).

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 30 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 378729 людей, одужали 155026 осіб, летальних випадків – 7041 особа.

    До слова, ВООЗ розкритикувала ідею загальнонаціонального карантину.

    Також Європою поширюється новий штам коронавірусу.

    Як повідомлялося, у світі станом на 28 жовтня коронавірусом заразилися вже 45 347 700 людей. Від початку пандемії одужало понад 32 995 952 особи, а кількість померлих зросла до 1 186 393 людей.

    Україна хвороби вірус ВООЗ коронавірус
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