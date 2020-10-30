Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Стівен Бьортт проти Натана Едрієна - новачки команд були найпомітнішими постатями на майданчику Світлина - Іван Вербицький

Напередодні матчу кияни недорахувалися через Covid-19 трьох гравців і тренера

«Миколаїв» здобув першу перемогу в регулярному чемпіонаті баскетбольної Суперліги-2020/2021. На паркеті київського спорткомплексу «Венето» підопічні Валентина Берестнєва перемогли місцевий «Будівельник».

Кияни проводили матч у послабленому складі. Напередодні матчу через позитивні тести на коронавірус випали Роберт Дево, Андрій Кожемякін, Сергій Горбенко і наставник команди Влальдемарас Хомічюс, а розігруючий Реджінальд Джонсон випав через пошкодження.

Натомість дебютував за киян 36-річний американець з українським паспортом Стівен Бьортт. Він взяв лідерські функції на себе, але часто перебирав з індивідуальною грою. Його статистичні показники не вражають – 7 з 19-ти влучних кидків з гри, 7 втрат.

В оновленому вигляді у Києві був і «Миколаїв». Напередодні матчу команда попрощалася з основним розігруючим Климом Артамоновим, натомість підписавши американського центрового Натана Едрієна, котрий був одним із найкращих на паркеті.

«Будівельник» (Київ) – «Миколаїв» - 68:74 (22:13, 16:23, 18:22, 12:16)

«Будівельник»: Стівен Бьортт (15 + 7 передач + 4 підбирання – 7 втрат), Роман Козлов (11 + 4 підбирання), Зак Томас (18 + 9 підбирань), Брайс Джонсон (7 + 9 підбирань), Сергій Загреба (4) – старт; Михайло Анісімов (11 + 10 підбирань + 2 блок-шоти), Олександр Фурс (2). Тренер – Леонід Яйло

«Миколаїв»: Дарнелл Едж (15 + 8 передач + 4 підбирання), Кіт Омоера (18 + 4 підбирання), Макс Конате (12 + 9 підбирань), Олександр Кушніров (9 + 5 підбирань – 6 втрат), Олексій Адедиран – старт; Натан Едрієн (14 + 11 підбирань), Вадим Заплотинський (0 + 8 підбирань), Андрій Хохоник (6), Ігор Дубоненко. Тренер – Валентин Берестнєв

29 жовтня. Київ. Спорткомплекс «Венето». Без глядачів

Таким чином, в регулярному чемпіонаті залишилася лише одна команда, яка не знає смаку перемог – «Черкаські Мавпи», які програли шість поєдинків з шести. «Миколаїв», «Будівельник», «Одеса» і «Хімік» здобули по одній перемозі у п’яти матчах.

Сьогодні, 30 жовтня, в українській Суперлізі відбудеться чотири матчі. Найцікавіший з них у Запоріжжі, де зустрічатимуться дві команди, які ще не програли жодного матчу – «Запоріжжя» проти «Київ-Баскета». Початок гри – о 18:00. О 19:00 «Дніпро» прийматиме володаря Кубка України «Хімік», а «Прометей» - «Тернопіль». О 21:30 «Харківські Соколи» розпочнуть матч із «Одесою».