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    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)

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    Стівен Бьортт проти Натана Едрієна - новачки команд були найпомітнішими постатями на майданчику - Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Стівен Бьортт проти Натана Едрієна - новачки команд були найпомітнішими постатями на майданчику
    Світлина - Іван Вербицький

    Напередодні матчу кияни недорахувалися через Covid-19 трьох гравців і тренера

    «Миколаїв» здобув першу перемогу в регулярному чемпіонаті баскетбольної Суперліги-2020/2021. На паркеті київського спорткомплексу «Венето» підопічні Валентина Берестнєва перемогли місцевий «Будівельник».

    Кияни проводили матч у послабленому складі. Напередодні матчу через позитивні тести на коронавірус випали Роберт Дево, Андрій Кожемякін, Сергій Горбенко і наставник команди Влальдемарас Хомічюс, а розігруючий Реджінальд Джонсон випав через пошкодження.

    Натомість дебютував за киян 36-річний американець з українським паспортом Стівен Бьортт. Він взяв лідерські функції на себе, але часто перебирав з індивідуальною грою. Його статистичні показники не вражають – 7 з 19-ти влучних кидків з гри, 7 втрат.

    В оновленому вигляді у Києві був і «Миколаїв». Напередодні матчу команда попрощалася з основним розігруючим Климом Артамоновим, натомість підписавши американського центрового Натана Едрієна, котрий був одним із найкращих на паркеті.

    «Будівельник» (Київ) – «Миколаїв» - 68:74 (22:13, 16:23, 18:22, 12:16)

    «Будівельник»: Стівен Бьортт (15 + 7 передач + 4 підбирання – 7 втрат), Роман Козлов (11 + 4 підбирання), Зак Томас (18 + 9 підбирань), Брайс Джонсон (7 + 9 підбирань), Сергій Загреба (4) – старт; Михайло Анісімов (11 + 10 підбирань + 2 блок-шоти), Олександр Фурс (2). Тренер – Леонід Яйло

    «Миколаїв»: Дарнелл Едж (15 + 8 передач + 4 підбирання), Кіт Омоера (18 + 4 підбирання), Макс Конате (12 + 9 підбирань), Олександр Кушніров (9 + 5 підбирань – 6 втрат), Олексій Адедиран – старт; Натан Едрієн (14 + 11 підбирань), Вадим Заплотинський (0 + 8 підбирань), Андрій Хохоник (6), Ігор Дубоненко. Тренер – Валентин Берестнєв

    29 жовтня. Київ. Спорткомплекс «Венето». Без глядачів

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    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Баскетбол. Підкошений коронавірусом «Будівельник» дарує першу перемогу «Миколаєву» (фоторепортаж)
    Світлина - Іван Вербицький

    Таким чином, в регулярному чемпіонаті залишилася лише одна команда, яка не знає смаку перемог – «Черкаські Мавпи», які програли шість поєдинків з шести. «Миколаїв», «Будівельник», «Одеса» і «Хімік» здобули по одній перемозі у п’яти матчах.

    Сьогодні, 30 жовтня, в українській Суперлізі відбудеться чотири матчі. Найцікавіший з них у Запоріжжі, де зустрічатимуться дві команди, які ще не програли жодного матчу – «Запоріжжя» проти «Київ-Баскета». Початок гри – о 18:00. О 19:00 «Дніпро» прийматиме володаря Кубка України «Хімік», а «Прометей» - «Тернопіль». О 21:30 «Харківські Соколи» розпочнуть матч із «Одесою». 

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    баскетбол БК Будівельник Олександр Кушніров Михайло Анісімов Сергій Горбенко Стівен Бьортт Андрій Кожемякін МБК «Миколаїв» коронавірус Суперліга Леонід Яйло Джонатан Брайс Джонсон Роман Козлов Реджінальд Джонсон Вальдемарас Хомічюс Роберт Дево Олександр Фурс Зак Томас Сергій Загреба Дарнелл Едж Макс Конате Клим Артамонов Олексій Адедиран Кіт Омоера Вадим Заплотинський Натан Едрієн Валентин Берестнєв Андрій Хохоник Ігор Дубоненко
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