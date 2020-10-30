ВООЗ розкритикувала ідею загальнонаціонального карантину



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Все більше країн Європи посилюють карантин

Представник ВООЗ вважає, що загальнонаціональний карантин завдає сильної шкоди економіці, психічному здоров'ю людей та збільшує масштаб домашнього населення

Директор Всесвітньої організації охорони здоров’я у Європі Ханс Клюге назвав надзвичайним заходом введення загальнонаціонального карантину для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє Associated Press.

За словами Клюге, відповідні обмеження завдають сильної шкоди економіці, психічному здоров'ю людей та збільшують масштаб домашнього населення.

Представник ВООЗ вважає, що загальнонаціональний карантин має давати країнам шанс «відігратися», укріпивши свої системи охорони здоров'я та програми відстеження контактів для швидшого виявлення та викоренення нових випадків.

Однак, як додав Клюге, численні країни Європи не змогли цього зробити під час загальнонаціонального карантину.

Нагадаємо, в Італії «коронавірусні» протести переросли у сутички з поліцією.

Також повідомлялося, що Італія з 26 жовтня повернулася до жорсткого карантину через різке зростання захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, що Брюссель вводить комендантську годину.

Також Іспанія знову ввела надзвичайний стан через коронавірус.

Крім того, у Франції виявили понад 45 тисяч хворих за добу вперше з початку пандемії.