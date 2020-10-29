Європою поширюється новий штам коронавірусу – вчені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мутований коронавірус отримав назву 20A.EU1

Друга хвиля пандемії в Європі може бути пов'язана з мутацією коронавірусу серед іспанських сільськогосподарських робітників

По країнах Європи швидко поширюється новий вид коронавірусу. Він отримав назву 20A.EU1 і вперше був виявлений у сільськогосподарських робітників.

Про це пише FT з посиланням на дослідження вчених з Швейцарії та Іспанії, опублікованому на сайті Базельського університету.

Як з'ясували вчені, друга хвиля пандемії в Європі може бути пов'язана з мутацією коронавірусу серед іспанських сільськогосподарських робітників. З літа 2020 року він поширився по більшій частині Західної Європи і на сьогодні на нього припадає значна частка нових випадків зараження Covid-19.

Мутований коронавірус отримав назву 20A.EU1, а ключову роль в його розповсюдженні зіграли люди, які поверталися з відпусток в Іспанії. На думку генетика Базельського університету і автора статті Емми Ходкрофт, швидке поширення 20A.EU1 показує, що карантинні заходи були недостатніми для стримування пандемії.

Вона також зазначила, що вірус 20A.EU1 не схожий ані на жодну відому версію вірусу Sars-Cov-2. Крім того, в статті йдеться про те, що до нього була відома мутація, яка привела до появи штаму коронавірусу D614G. Вчені впевнені, що він зробив вірус більш заразним.

Вчена Таня Штадлер з Вищої технічної школи Цюріха зазначила, що отримані за останній час зразки вірусу з усієї Європи базуються саме на цьому варіанті коронавірусу. Ще один співавтор дослідження Іньякі Комас передбачає, що новий штам міг швидко розповсюдитися завдяки першому спалаху.

Між іншим, за даними ВООЗ, смертність від коронавірусу в Європі за тиждень зросла на 40%.