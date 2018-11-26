Опоблок заявив, що не дасть жодного голосу за воєнний стан



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«Ми не хочемо брати участь в змові шулерів від політики, яким наплювати на те, що після введення воєнного стану нашу економіку чекає остаточний крах», - заявили представники Опоблоку

Партія «Опозиційний блок» та її фракція у Верховній Раді виступили проти введення воєнного стану в Україні.

Про це йдеться у заяві партії.

«Ми не дамо жодного голосу за продовження президентських повноважень Порошенка – під яким би патріотичним і благовидним приводом сьогодні ця постановка питання не вносилася. Голосувати за «хотілки» президента без попереднього заслуховування інформації Міністра закордонних справ, голови Служби безпеки України, голови Державної прикордонної служби, Міністра оборони України та начальника Генерального штабу ЗС України – нонсенс. Ми не хочемо брати участь в змові шулерів від політики, яким наплювати на те, що після введення воєнного стану нашу економіку чекає остаточний крах, а наших громадян тотальне зубожіння, що курс гривні різко впаде по відношенню до долара, що будуть заморожені програми міжнародного співробітництва, а в країні будуть введені цензура, скасовані вибори і фактично будуть узаконені порушення прав людини», - говориться у заяві.

«Під приводом конфліктної ситуації в Азовському морі Рада національної безпеки і оборони України рекомендувала ввести в Україні воєнний стан, і президент Порошенко підписав відповідний указ. На п'ятому році війни, що реально ведеться, після втрати Криму і частини Донбасу, після трагедій під Іловайськом і Дебальцевим, після загибелі понад десяти тисяч людей, після переведення всієї економіки і пропагандистської машини на військові рейки влада «раптом» помітила, що в Україні є підстави для введення воєнного стану», - заявили в Опоблоці, зазначивши, що «Порошенко і його оточення всіма силами намагаються втримати владу – в тому числі за допомогою маніпуляцій з введенням воєнного стану в країні».

У заяві зазначається, що партія «Опозиційний блок» та її фракція у Верховній Раді «вважають неприйнятною для себе підтримку ідеї введення воєнного стану в країні».

«Звертаємося до світової спільноти, представників дипломатичного корпусу, міжнародних організацій з вимогою дати оцінку тому, що відбувається в Україні. Закликаємо депутатів Верховної Ради України проголосувати Постанову про проведення президентських виборів 31 березня 2019 року на всій підконтрольній Україні території країни без вилучень і обмежень», - заявили представники Опоблоку.

Як відомо, Верховна Рада України 26 листопада зібралася на позачергове засідання у зв’язку із агресією Росії на Азовському морі.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні.

Колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до парламенту з проханням запровадження воєнного стану, якщо цьому немає альтернативи з одночасним ухваленням постанови про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, на сайті президента оприлюднено указ №390/2018 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні».

Раніше президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.