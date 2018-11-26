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    Рада проводить позачергове засідання щодо воєнного стану

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    Рада проводить позачергове засідання щодо воєнного стану
    Скріншот з відео

    Депутати розглянуть пропозицію Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб

    Верховна Рада України 26 листопада зібралася на позачергове засідання у зв’язку із агресією Росії на Азовському морі.

    Депутати розглянуть пропозицію Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

    Станом на 16:40 у залі було зареєстровано 338 народних депутатів.

    Фракції Радикальної партії Олега Ляшка та «Батьківщини» заблокували трибуну, вимагаючи перерви для консультації з президентом.

    Спікер ВР Андрій Парубій заявив, що в парламенті виступить секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов, а потім президент Петро Порошенко. Після цього буде оголошена півгодинна перерва, а згодом проведене голосування щодо введення воєнного стану в Україні.

    Як відомо, колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко звернулися до парламенту з проханням запровадження воєнного стану, якщо цьому немає альтернативи з одночасним ухваленням постанови про призначення президентських виборів на 31 березня 2019 року.

    Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував парламенту підтримати законопроект про затвердження указу президента Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні.

    Нагадаємо, на сайті президента оприлюднено указ №390/2018 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні».

    Раніше президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

    У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.

      Читайте також: Воєнний стан в соцмережах: від істерики до мобілізації
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    Петро Порошенко Росія Верховна Рада РНБО воєнний стан Азовське море президент
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