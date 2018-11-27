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    Опублікований указ Порошенка про воєнний стан в Україні

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    Опублікований указ Порошенка про воєнний стан в Україні

    Указ президента має бути розглянутий на засіданні Верховної Ради, яке розпочнеться о 16 годині

    На сайті президента оприлюднено указ №390/2018 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні».

    «Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

    1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 2018 року «Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні» (додається, таємно, без пункту 12 - нетаємно).

    2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

    3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування», - говориться в тексті указу президента України Петра Порошенка.

    Відповідний указ має бути розглянутий на засіданні Верховної Ради, яке розпочнеться о 16 годині.

    Зазначимо, що Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

    Президент України підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

    У зв’язку із ситуацією на Азовському морі Збройні сили України приведені у повну бойову готовність.

    Рада Безпеки ООН скликає термінове засідання щодо України.

    Верховна Рада збереться на позачергову сесію 26 листопада о 16:00. На цій сесії буде розглядатися пропозиція Верховного Головнокомандуючого Петра Порошенка про введення воєнного стану в Україні терміном на 60 діб.

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