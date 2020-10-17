На протестах у Мінську сьогодні затримали понад 20 осіб



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Під час протестів у Мінську Фото: TUT.BY

Більшість затриманих брали участь у «Марші молодості» студентів

У Мінську під час протестних маршів затримали 21 людину, серед них є журналісти.

Список затриманих оновлюється на сайті правозахисної організації «Весна», – повідомляє Укрінформ.

Більшість затриманих брали участь у «Марші молодості» студентів.

Як повідомлялося, сьогодні у Мінську відбулося два марші – традиційний жіночий, який цього разу обійшовся без затриманих, і студентський.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.

До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників

Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю.

Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.

10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

Як відомо, минулими вихідними на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

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