На протестах у Мінську сьогодні затримали понад 20 осіб
Більшість затриманих брали участь у «Марші молодості» студентів
У Мінську під час протестних маршів затримали 21 людину, серед них є журналісти.
Список затриманих оновлюється на сайті правозахисної організації «Весна», – повідомляє Укрінформ.
Більшість затриманих брали участь у «Марші молодості» студентів.
Як повідомлялося, сьогодні у Мінську відбулося два марші – традиційний жіночий, який цього разу обійшовся без затриманих, і студентський.
До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників
Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю.
Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.
10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.
Як відомо, минулими вихідними на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.