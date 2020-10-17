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    У світі

    На протестах у Мінську сьогодні затримали понад 20 осіб

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    Під час протестів у Мінську&nbsp; - На протестах у Мінську сьогодні затримали понад 20 осіб
    Під час протестів у Мінську 
    Фото: TUT.BY

    Більшість затриманих брали участь у «Марші молодості» студентів

    У Мінську під час протестних маршів затримали 21 людину, серед них є журналісти.

    Список затриманих оновлюється на сайті правозахисної організації «Весна», – повідомляє Укрінформ.

    Більшість затриманих брали участь у «Марші молодості» студентів.

    Як повідомлялося, сьогодні у Мінську відбулося два марші – традиційний жіночий, який цього разу обійшовся без затриманих, і студентський.

    У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.

    До слова, МВС Білорусі погрожує використовувати бойову зброю проти мітингувальників

    Нагадаємо, майже 600 білорусів були затримані в ході нічного протесту у неділю. 

    Також на протестах у Мінську були затримання журналістів.

    10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

    Як відомо, минулими вихідними на марш протесту в Мінську вийшли понад 100 тисяч осіб.

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