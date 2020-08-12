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    Думки вголос

    Ніякого президента Лукашенка більше немає

    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

    • Розсилка
    Ніякого президента Лукашенка більше немає

    Протест вже нікуди не дінеться

    Мовою оригіналу

    Сколько бесстрашных людей, готовых пожертвовать собой и своими детьми, сколько отважных бойцов, никогда не шедших на компромиссы, сколько неизвестных доселе героев обнаружилось в комментариях после отъезда в Литву Светланы Тихановской...

    Горжусь вами, соотечественники.

    Никогда в вас не сомневался.

    Давайте же, чтобы яснее оттенить наши нравственные качества, надаем ей побольше пощечин.
    Женщине, которая не собиралась быть политиком. Женщине, волею обстоятельств ставшей символом протеста. Женщине, которую сломали в белорусском гестапо, поставив, по всей видимости, перед адским выбором.

    Сейчас как раз самое время обсудить ее недостаточные человеческие качества...

    А насчет протеста – он никуда не денется, разумеется. Беларусы вышли за свою свободу. И восстание можно подавить, как были подавлены многие восстания в прошлом, но отмотать пленку назад уже не получится.

    Никакого президента Лукашенко больше нет.

    Он проиграл выборы, и проиграл их Светлане Тихановской.

    И когда он сгинет, она - законно избранный президент Беларуси - объявит и проведет новые честные выборы.

    Джерело: блог Віктора Шендеровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Білорусь Олександр Лукашенко протест президент Світлана Тихановська
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