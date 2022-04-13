Опора: «Референдуми» від рашистів в Україні – це піар-акція

На все, що здатні окупанти, це залякувати наших громадян, тим самим підвищуючи ставки перед переговорними процесами, вважає експертка

Координаторка виборчих і політичних програм Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська наголосила, що так звані «референдуми» на тимчасово зайнятих територіях не мають жодного юридичного наслідку. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Хер вам, а не Херсон». Чому Путіну не вдається повторити «русскую весну»?

Вона пояснила: референдумний, як і виборчий процеси, має етапи, базується суто на українському законодавстві з обов’язковою агітацією «за» та «проти» питань, що виносяться на референдум. Наразі в Україні відсутнє законодавство щодо місцевих референдумів, лише зареєстровано законопроєкт. Тим паче Конституція забороняє виносити на референдуми питання територіальної цілісності України.

«Те що, окупаційна влада називає «референдумом», є піар-акцією, яка направлена на внутрішню російську аудиторію, себто громадян Росії. Їм пояснюватимуть, чому потенційно «Херсонську народну республіку» з часом треба легітимізувати Росією і, можливо, колись, за їхнім оптимістичним сценарієм, вона повинна відійти до Росії. Однак цього ніколи не станеться. На все, що здатні окупанти, це залякувати наших громадян, тим самим підвищуючи ставки перед переговорними процесами», – пояснила експертка.

Крім цього, своєрідним форпостом із захисту прав українців стала Центральна виборча комісія. У перший день війни Центрвиборчком припинив функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи «Державний реєстр виборців» на час дії воєнного стану. Того ж дня Комісія згорнула роботу ініціативних груп, які з 2021 року збирають підписи на проведення всеукраїнського референдуму з питань, серед яких ринок землі та легалізація марихуани в Україні. Усі спроби запустити референдуми можна буде відновити не раніше, ніж через місяць після скасування воєнного стану.

Ще одним важливим кроком стало рішення ЦВК зупинити виконання повноважень та діяльність територіальних виборчих комісій. Мова про ті території, де отаборилася російська армія. У поставові ЦВК від 4 квітня сказано: «окупанти діють за своїм перевіреним сценарієм, імітують «народні волевиявлення» у формі референдуму. Результати так званих референдумів нікчемні, цивілізований світ їх не сприймає і це відомо агресору, проте такі заходи і далі організовуються, ймовірно, для виправдання війни російської федерації проти України».

Окремо Центральна виборча комісія заявила, що, відповідно до статті 60 Конституції України, ніхто не зобов’язаний виконувати злочинні розпорядження чи накази, а за давання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Це стаття 111-1 Кримінального кодексу. В її арсеналі – тюрма від п’яти до 10 років за участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території або публічні заклики до їх проведення.

«У нинішніх умовах Центральна виборча комісія діє на випередження. Адже, маючи інформацію про склад Херсонської міської територіальної виборчої комісії, росіяни могли узяти в заручники сім’ї членів цих комісій та змусити говорити потрібні речі на телекамери. У такий спосіб імітувати референдумний процес», – наголосила Ольга Айвазовська.