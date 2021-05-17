Разумков розповів, що в разі ув’язнення Медведчук навряд чи матиме можливість виконувати більшу частину своїх повноважень.

Нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук не зможе брати участь у засіданнях Верховної Ради, заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

«Якщо він перебуває під домашнім арештом, то в залі Верховної Ради він брати участь не зможе, тому що це буде порушенням умов обмеження, яке прийняв суд. А по роботі в комітеті – мені важко відповісти. Але він продовжує бути народним депутатом, тому всі інші свої повноваження він може виконувати, якщо суд йому це не заборонить», – сказав Разумков на брифінгу.

Разумков додав, що в разі ув’язнення Медведчук навряд чи буде мати можливість виконувати більшу частину своїх повноважень. Водночас, статус нардепа в нього залишається.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

Згодом на Медведчука наділи електронний браслет після того, як суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Медведчук заявив, що під домашнім арештом буде спілкуватись зі ЗМІ і працювати над матеріалами кримінального провадження.

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