Суд відправив Медведчука під домашній арешт

Адвокати Медведчука збираються подавати апеляцію

Печерський районний суд столиці обрав запобіжний захід для кума Путіна й депутата від проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. Суд відпустив Медведчука і призначив йому цілодобовий домашній арешт. Судове засідання тривало майже вісім годин, воно розпочалося о 13 годині.

Медведчука зобов'язали здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Медведчук по завершеню судового засідання заявив, що його захист подаватиме апеляцію. Щодо питання журналістів про місцезнаходження Тараса Козака, Медведчук повідомив, що він перебуває на лікуванні в Білорусі.

Прокурор під час засідання зазначив, що кримінальні правопорушення, що інкримінуються Медведчуку, відносяться до особливо тяжких, оскільки передбачають можливість покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

В ході судового засідання сторона захисту заявила, що 40 нардепів готові взяти Медведчука на поруки, однак, суд відмовив у даному клопотанні. Додамо, що клопотання прокуратури розглядав суддя В’ячеслав Підпалий.

Медведчук також у ході засідання суду заявив, що ознайомився з матеріалами про підозру. Він вважає, що матеріали підозри не були оголошені відповідно до вимог КПК. Нардеп вважає, що аргументи сторони обвинувачення «є політично вмотивованими і направлені на те, щоб зупинити опозицію». Адвокат Медведчука заявляв, що нардепу не вручили підозру і він не набув статусу підозрюваного. Захисник просив суд відмовити стороні обвинувачення у клопотанні про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сам Медведчук стверджує, що «буде вирішувати», де шукати гроші, оскільки рахунки нардепа заблоковані за рішенням РНБО, і він начебто не може їх використати.

Нагадаємо, 11 травня СБУ прийшла до Медведчука з обшуками. Пізніше стало відомо, що Медведчуку оголосили про підозру за трьома епізодами. Підозру оголосили і його поплічнику – Тарасу Козаку. Один з епізодів стосується незаконної передачі Росії родовища в окупованому Криму.

У «Слузі народу» озвучили деталі підготовки підозри Медведчуку.











