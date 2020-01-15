  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оприлюднені нові дані про стан онкохворої Заворотнюк

    • Розсилка
    ЗМІ повідомили про важку хворобу і госпіталізацію Анастасії Заворотнюк на початку осені 2019 року - Оприлюднені нові дані про стан онкохворої Заворотнюк
    ЗМІ повідомили про важку хворобу і госпіталізацію Анастасії Заворотнюк на початку осені 2019 року

    Актриса продовжує лікування, нещодавно її перевели в іншу клініку. Кожен день Анастасії проводять реабілітаційні процедури - права частина її тіла паралізована

    Акторка Анастасія Заворотнюк зустріла день народження доньки в клініці.

    Свято перенесли в палату через погане самопочуття артистки, повідомляє Telegram-канал Mash.

    До Заворотнюк приїхав син Майкл, а також сама донька Аня і мама з помічницею. Із собою привезли все для свята.

    «Актриса продовжує лікування, нещодавно її перевели в іншу клініку. Кожен день Анастасії проводять реабілітаційні процедури - права частина її тіла паралізована», - йдеться у повідомленні.

    ЗМІ повідомили про важку хворобу і госпіталізацію Анастасії Заворотнюк на початку осені 2019 року. Після цього її чоловік Чернишов утримувався від виступів.

    Нагадаємо, раніше російська артистка Анастасія Заворотнюк і її оточення попросили припинити спекуляції навколо здоров'я актриси і вірити тільки офіційній інформації.

    Росія свята актриса хвороби чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ