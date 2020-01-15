Оприлюднені нові дані про стан онкохворої Заворотнюк
Актриса продовжує лікування, нещодавно її перевели в іншу клініку. Кожен день Анастасії проводять реабілітаційні процедури - права частина її тіла паралізована
Акторка Анастасія Заворотнюк зустріла день народження доньки в клініці.
Свято перенесли в палату через погане самопочуття артистки, повідомляє Telegram-канал Mash.
До Заворотнюк приїхав син Майкл, а також сама донька Аня і мама з помічницею. Із собою привезли все для свята.
«Актриса продовжує лікування, нещодавно її перевели в іншу клініку. Кожен день Анастасії проводять реабілітаційні процедури - права частина її тіла паралізована», - йдеться у повідомленні.
ЗМІ повідомили про важку хворобу і госпіталізацію Анастасії Заворотнюк на початку осені 2019 року. Після цього її чоловік Чернишов утримувався від виступів.
Нагадаємо, раніше російська артистка Анастасія Заворотнюк і її оточення попросили припинити спекуляції навколо здоров'я актриси і вірити тільки офіційній інформації.