Оприлюднені нові дані про стан онкохворої Заворотнюк



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ЗМІ повідомили про важку хворобу і госпіталізацію Анастасії Заворотнюк на початку осені 2019 року

Актриса продовжує лікування, нещодавно її перевели в іншу клініку. Кожен день Анастасії проводять реабілітаційні процедури - права частина її тіла паралізована

Акторка Анастасія Заворотнюк зустріла день народження доньки в клініці.

Свято перенесли в палату через погане самопочуття артистки, повідомляє Telegram-канал Mash.

До Заворотнюк приїхав син Майкл, а також сама донька Аня і мама з помічницею. Із собою привезли все для свята.

«Актриса продовжує лікування, нещодавно її перевели в іншу клініку. Кожен день Анастасії проводять реабілітаційні процедури - права частина її тіла паралізована», - йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомили про важку хворобу і госпіталізацію Анастасії Заворотнюк на початку осені 2019 року. Після цього її чоловік Чернишов утримувався від виступів.

Нагадаємо, раніше російська артистка Анастасія Заворотнюк і її оточення попросили припинити спекуляції навколо здоров'я актриси і вірити тільки офіційній інформації.