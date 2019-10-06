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    У світі

    Актриса Заворотнюк попросила припинити спекуляції навколо свого здоров'я

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    Російська актриса Анастасія Заворотнюк - Актриса Заворотнюк попросила припинити спекуляції навколо свого здоров'я
    Російська актриса Анастасія Заворотнюк

    Анастасія Заворотнюк та її сім'я не готові озвучити будь-які офіційні коментарі, що стосуються її здоров'я

    Російська артистка Анастасія Заворотнюк і її оточення просять припинити спекуляції навколо здоров'я актриси і вірити тільки офіційній інформації.

    Про це «Тасс» сказав у неділю її директор Стас Христовий.

    «Анастасія Заворотнюк і її оточення просять припинити спекуляції навколо її здоров'я і закликають людей вірити тільки тій інформації, яка з'являється в офіційних ЗМІ», - зазначив директор актриси.

    При цьому він зазначив, що Анастасія та її сім'я не готові озвучити будь-які офіційні коментарі, що стосуються її здоров'я.

    «Ми просимо поважати рішення актриси і її сім'ї», - сказав директор Заворотнюк.

    Як відомо, у Анастасії Заворотнюк з'явилася надія на те, «що все може обійтися».

    Раніше повідомлялося, актриса частково паралізована – лікарі діагностували у неї парез правої частини тіла. Крім того, здоров’я актриси погіршувалося через набряк мозку і запалення легенів.

    За інформацією ЗМІ, Анастасія Заворотнюк перестала дихати самостійно.

    Нагадаємо, 2017 року вона незаконно виступала в окупованому росіянами українському Севастополі та Сімферополі.

    Росія здоров'я артист
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