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    У світі

    ЗМІ: актриса Анастасія Заворотнюк назавжди залишиться паралізованою

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    <p>В актриси в лівій півкулі утворилася пухлина, і через це розвинулися патології</p> - ЗМІ: актриса Анастасія Заворотнюк назавжди залишиться паралізованою

    В актриси в лівій півкулі утворилася пухлина, і через це розвинулися патології

    Зараз зірка серіалу «Моя прекрасна няня» пересувається тільки на інвалідному візку

    Російська актриса Анастасія Заворотнюк вже три місяці проходить лікування у кращих лікарнях і реабілітаційних центрах Москви, проте поліпшення її стану не настає.

    Про це повідомляє Telegram-канал Mash, посилаючись на своє обізнане джерело.

    В актриси в лівій півкулі утворилася пухлина, і через це розвинулися патології. Як передає Telegram-канал, у Заворотнюк спочатку оніміла права рука, а зараз паралізована вся права сторона тіла.

    Відзначається, що артистці відновитися вже навряд чи вдасться. Зараз зірка серіалу «Моя прекрасна няня» пересувається тільки на інвалідному візку.

    Родичі Заворотнюк, як і раніше, відмовляються повідомляти пресі подробиці її здоров'я.

    «Ми, як і раніше, не плануємо давати ніяких коментарів у ЗМІ, тому що, при всій повазі до зацікавлених, вважаємо недоторканним право людини на особисті кордони під час хвороби», - таке повідомлення з'явилося в Instagram-акаунті, створеному для підтримки знаменитості, яка бореться з онкологією.

    Нагадаємо, раніше російська артистка Анастасія Заворотнюк і її оточення попросили припинити спекуляції навколо здоров'я актриси і вірити тільки офіційній інформації.

    Також повідомлялося, актриса частково паралізована – лікарі діагностували у неї парез правої частини тіла. Крім того, здоров’я актриси погіршувалося через набряк мозку і запалення легенів.

    Нагадаємо, 2017 року вона незаконно виступала в окупованому росіянами українському Севастополі та Сімферополі.

    Росія здоров'я кіно медицина лікарня хвороби
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