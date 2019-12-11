ЗМІ: актриса Анастасія Заворотнюк назавжди залишиться паралізованою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В актриси в лівій півкулі утворилася пухлина, і через це розвинулися патології

Зараз зірка серіалу «Моя прекрасна няня» пересувається тільки на інвалідному візку

Російська актриса Анастасія Заворотнюк вже три місяці проходить лікування у кращих лікарнях і реабілітаційних центрах Москви, проте поліпшення її стану не настає.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash, посилаючись на своє обізнане джерело.

В актриси в лівій півкулі утворилася пухлина, і через це розвинулися патології. Як передає Telegram-канал, у Заворотнюк спочатку оніміла права рука, а зараз паралізована вся права сторона тіла.

Відзначається, що артистці відновитися вже навряд чи вдасться. Зараз зірка серіалу «Моя прекрасна няня» пересувається тільки на інвалідному візку.

Родичі Заворотнюк, як і раніше, відмовляються повідомляти пресі подробиці її здоров'я.

«Ми, як і раніше, не плануємо давати ніяких коментарів у ЗМІ, тому що, при всій повазі до зацікавлених, вважаємо недоторканним право людини на особисті кордони під час хвороби», - таке повідомлення з'явилося в Instagram-акаунті, створеному для підтримки знаменитості, яка бореться з онкологією.

Нагадаємо, раніше російська артистка Анастасія Заворотнюк і її оточення попросили припинити спекуляції навколо здоров'я актриси і вірити тільки офіційній інформації.

Також повідомлялося, актриса частково паралізована – лікарі діагностували у неї парез правої частини тіла. Крім того, здоров’я актриси погіршувалося через набряк мозку і запалення легенів.

Нагадаємо, 2017 року вона незаконно виступала в окупованому росіянами українському Севастополі та Сімферополі.