Померла українка, яку польський роботодавець викинув на вулицю з інсультом



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Коли у жінки два роки тому стався інсульт, роботодавець замість того, щоб викликати «швидку», вивіз заробітчанку в інше місто і кинув на автобусній зупинці

Померла Оксана Харченко — українка, трагічною історією якої два роки тому жила вся Польща

Померла українка, яку роботодавець у Польщі викинув на вулицю з інсультом. Оксани Харченко не стало 13 січня. Про це стало відомо з повідомлення Вітольда Горовского, ексдипломата і голови суспільно-культурного товариства «Польща-Україна».

Нагадаємо, нечуваний інцидент стався ще навесні 2018-го року у Великопольському воєводстві. Роботодавець хотів уникнути відповідальності за нелегального працівника, тому вивіз жінку в місто і викликав поліцію як нібито до п'яної.

Дипломат пише, що Оксана перебувала на реабілітації в Польщі до грудня 2018-го, а потім її перевезли в рідне село неподалік від Турки Львівської області, де за нею доглядала родина.

«Її загальний стан був хорошим, але вона не відновила свою здатність до самостійного життя. Два тижні тому я зв'язався з Наталією (сестрою Оксани. - Ред.) і отримав інформацію про те, що вона все ще знаходиться в будинку своєї сім'ї», - пише Горовский.

13 січня Оксана померла, вона довго хворіла нирковою недостатністю. Але остаточна причина смерті поки не називається.