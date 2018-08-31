Опубліковано топ-10 найдорожчих відпочинків українських чиновників



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Загалом у 2017-2018 роках чиновники задекларували близько 9 млн гривень витрат на відпочинок

Президент Петро Порошенко очолив рейтинг топ-відпочивальників серед українських чиновників.

Про це повідомляють аналітики проекту «Декларації» (Bihus.Info).

У своїй декларації за 2017 рік Порошенко вказав два видатки на туристичні послуги на загальну суму понад 2,7 млн гривень. Проте, за підрахунками програми «Схеми», повна вартість відпочинку на Мальдівах - разом із чартерними авіаперельотами, орендою острова, харчуванням і додатковими послугами - мала обійтися президенту не менше ніж у півмільйона доларів (понад 14 млн гривень).

На другому місці опинилася близька до Порошенка екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева. У 2017 році відпочинок родини коштував їй 1,9 млн гривень.

Третій фіналіст - народний депутат Вадим Новинський - задекларував шість видатків на готельно-ресторанні послуги у Росії, Німеччині та Швейцарії, які в сумі склали трохи більше одного мільйона гривень.

Мінімум у 834 тисячі гривень обійшовся відпочинок у Німеччині та Іспанії народному депутату В’ячеславу Константіновському. Саме стільки він у 2017-му витратив на оплату готелів і туристичних послуг у цих країнах.

Австрію та Францію обрав для свого минулорічного відпочинку п’ятий фіналіст рейтингу - депутат Луцької міської ради Андрій Покровський. Проживання в готелях обійшлося йому там у 582 тисячі гривень.

Водночас, наприклад, шостій призерці рейтингу, судді Верховного Суду Ірині Желтобрюх, не довелося платити за свій відпочинок із власної кишені - про неї потурбувалася держава. У липні цього року вона отримала від Верховного Суду близько 425 тисяч гривень відпускних і допомоги на оздоровлення.

Загалом у 2017-2018 роках українські чиновники задекларували близько 9 млн гривень витрат на відпочинок, і ще їм було виплачено майже 52 млн гривень відпускних.