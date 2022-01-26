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    Радники «нормандської четвірки» домовилися про ще одну зустріч

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    Переговори політичних радників &laquo;нормандської четвірки&raquo; тривали в Парижі понад 8,5 години - Радники «нормандської четвірки» домовилися про ще одну зустріч
    Переговори політичних радників «нормандської четвірки» тривали в Парижі понад 8,5 години
    фото з відкритих джерел

    Наступного разу зустріч пройде в Берліні

    Голова офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що ще одна зустріч радників «нормандської четвірки» відбудеться за два тижні. Наступного разу вона пройде в Берліні. Про це Єрмак розповів на брифінгу в посольстві України.

    Єрмак заявив, що сам факт поновлення «нормандського формату» вже є позитивним сигналом. Він додав, що розмова дійсно була не проста.

    За його словами, сторони висловили бажання і далі працювати над усіма розбіжностями, які досі існують.

    Заступник глави Кремля Дмитро Козак заявив про необхідність проведення додаткових внутрішньодержавних консультацій для учасників переговорів.

    «Ми провели інвентаризацію різночитань і домовилися провести додаткові внутрішньодержавні консультації, щоб за два тижні зустрітися в Берліні і спробувати знайти розв'язки з усіх проблем, які не вирішені», – заявив Козак.

    Нагадаємо, перемовини тривали 8,5 годин.

    Раніше Єрмак вже заявив, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

    Теги: козак Андрій Єрмак Дмитро Козак
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    Радники «нормандської четвірки» домовилися про ще одну зустріч