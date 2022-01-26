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    Папа Римський помолився за мир в Україні

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    У Ватикані Папа Римський помолився за мир в Україні - Папа Римський помолився за мир в Україні
    У Ватикані Папа Римський помолився за мир в Україні
    фото з відкритих джерел

    Папа Франциск нагадав, що під час Другої світової війни в Україні загинуло понад 5 млн людей

    Папа Римський Франциск у День молитви за Україну нагадав, що український народ у минулому зазнав чимало страждань, повідомляє Reuters.

    Минулої неділі Франциск закликав усіх релігійних людей помолитися в середу за припинення кризи, заявивши, що напруженість загрожує безпеці Європи та ризикує серйозними наслідками.

    У своїй молитві у середу Папа Франциск нагадав, що під час Другої світової війни в Україні загинуло понад п’ять мільйонів людей.

    «Цей народ – багатостраждальний, він витерпів голод, переніс чимало жорстокості та заслуговує на мир. Нехай же молитви та призивання, які сьогодні підносяться аж до неба, торкнуться умів і сердець відповідальних на землі, аби вони вчинили так, щоби переважив діалог, а добро всіх стояло понад частковими інтересами. Прошу вас, нехай ніколи не буде війни!», – сказав понтифік.

    Нагадаємо, Велика Британія почала постачати Україні найкращі у світі гранатомети для бою в місті. Раніше стало відомо, що Британія надасть Україні протитанкове озброєння.

    Також глава МЗС Німеччини у Києві обговорювала питання експорту зброї.

    Як відомо, США можуть передати Україні броньовані «Хаммери» з новим ракетним комплексом.

    Раніше волонтер розповів, за якої умови ЗСУ використають протитанкові комплекси Javelin на Донбасі. У грудні 2021 року ЗСУ отримали від США ще 30 «Джевелінів».

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    Теги: МЗС НАТО Папа Римський озброєння
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    Папа Римський помолився за мир в Україні