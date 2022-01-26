  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Тривала 8,5 годин: у Парижі завершилася зустріч політрадників «нормандської четвірки»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Представники України, Німеччини, Франції та Росії обговорили кроки з мирного врегулювання на Донбасі - Тривала 8,5 годин: у Парижі завершилася зустріч політрадників «нормандської четвірки»
    Представники України, Німеччини, Франції та Росії обговорили кроки з мирного врегулювання на Донбасі
    фото з відкритих джерел

    Перемовини тривали в Парижі понад 8,5 години

    Переговори політичних радників «нормандської четвірки», які тривали в Парижі понад 8,5 години, завершено, про що стало відомо ввечері, 26 січня.

    Зустріч проходила у Єлисейському палаці. Повідомляється, що зустріч почалася о 13:00 за Києвом в Єлисейському палаці.

    У ній брали участь глава Офісу президента України Андрій Єрмак, радник німецького канцлера Єнс Пльотнер і радник президента Франції Еммануель Бонн та заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

    Нагадаємо, раніше Єрмак вже заявив, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

    Додамо, що Єрмак розповів, на яких умовах відбудуться переговори радників «нормандського формату».

    Теги: Нормандський формат Андрій Єрмак радник Дмитро Козак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тривала 8,5 годин: у Парижі завершилася зустріч політрадників «нормандської четвірки»