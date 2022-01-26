Тривала 8,5 годин: у Парижі завершилася зустріч політрадників «нормандської четвірки»

Представники України, Німеччини, Франції та Росії обговорили кроки з мирного врегулювання на Донбасі

Перемовини тривали в Парижі понад 8,5 години

Переговори політичних радників «нормандської четвірки», які тривали в Парижі понад 8,5 години, завершено, про що стало відомо ввечері, 26 січня.

Зустріч проходила у Єлисейському палаці. Повідомляється, що зустріч почалася о 13:00 за Києвом в Єлисейському палаці.

У ній брали участь глава Офісу президента України Андрій Єрмак, радник німецького канцлера Єнс Пльотнер і радник президента Франції Еммануель Бонн та заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Нагадаємо, раніше Єрмак вже заявив, що розблокування «нормандського формату» є сигналом готовності сторін до мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Він також спростував, що на зустрічі в Парижі обговорюватиметься можливість прямого контакту з Києвом з представниками окупаційної влади на Донбасі, на чому традиційно наполягає російська сторона.

Додамо, що Єрмак розповів, на яких умовах відбудуться переговори радників «нормандського формату».