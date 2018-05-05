Організація із заборони хімзброї уточнила дозу «Новачка», якою отруїли Сергія Скрипаля

Доза отрути, яка потрапила в організм екс-офіцера ГРУ вимірюється міліграмами

Організація із заборони хімзброї (ОЗХЗ) наголошує, що доза «Новачка», якою отруїли Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у британському Солсбері, вимірюється міліграмами, а не грамами, як заявив раніше глава ОЗХЗ Ахмет Узюмджю. Про це йдеться у заяві організації, передає «Укрінформ». «ОЗХЗ не зможе оцінити чи визначити



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Фото: 24 Канал Юлія і Сергій Скрипалі

Доза отрути, яка потрапила в організм екс-офіцера ГРУ вимірюється міліграмами

Організація із заборони хімзброї (ОЗХЗ) наголошує, що доза «Новачка», якою отруїли Сергія Скрипаля та його доньку Юлію у британському Солсбері, вимірюється міліграмами, а не грамами, як заявив раніше глава ОЗХЗ Ахмет Узюмджю. Про це йдеться у заяві організації , передає «Укрінформ»

«ОЗХЗ не зможе оцінити чи визначити кількість нервово-паралітичної речовини, яку використали в Солсбері 4 березня 2018 року. Кількість, вірогідно, має бути виражена у міліграмах», - наголошується у повідомленні.

У заяві зазначається, що аналіз зразків, зібраних командою експертів ОЗХЗ, свідчить: знайдена хімічна речовина має високу чистоту і стійкість до погодних умов.

Раніше глава Організації із заборони хімічної зброї Ахмет Узюмджю заявив в інтерв'ю New York Times, що дял отруєння екс-полковника Головного розвідувального управління Генерального штабу РФ Сергія Скрипаля і його дочки Юлії було використано 50 до 100 грамів нервово-паралітичної речовини типу «Новачок».

Як повідомляв «Главком», 4 березня у британському Солсбері з сильним отруєнням був шпиталізований екс-офіцер ГРУ Сергій Скрипаль та його донька. Через деякий час було госпіталізовано кілька співробітників екстрених служб, що працювали на місці події. За даними слідства, проти Скрипалів було використано нервово-паралітичну речовину «Новачок» російського виробництва.