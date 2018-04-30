  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Оргкомітет Євробачення-2018 назвав заборонені для глядачів предмети

    У списку є також досить дивні предмети, і фанати вважають цей перелік дуже кумедним
    Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2018, який відбудеться у Лісабоні (Португалія), опублікували список предметів, заборонених на території проведення шоу. В цьому році щасливі власники квитків будуть стикатися з безліччю правил безпеки, і список речей, які забороняють приносити на територію проведення, дуже довгий, –
    • Сьогодні, 03:33
    • Розсилка

    У списку є також досить дивні предмети, і фанати вважають цей перелік дуже кумедним

    Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2018, який відбудеться у Лісабоні (Португалія), опублікували список предметів, заборонених на території проведення шоу.

    В цьому році щасливі власники квитків будуть стикатися з безліччю правил безпеки, і список речей, які забороняють приносити на територію проведення, дуже довгий, – повідомляє Mirror.

    У списку є також досить дивні предмети, і фанати вважають цей перелік дуже кумедним.

    Окрім таких речей, як наркотики, зброя і ножі, глядачам заборонили приносити м’ячі для гольфу, наручники, клейку стрічку, драбини, шоломи.

    im-zaboronene_02

    Під заборону також потрапили моноподи для селфі, мікрофони, чашки, візки для покупок, а також політична агітація або будь-яка інформація дискримінаційного змісту. 

    Євробачення зброя селфі фанати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ