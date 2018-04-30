Оргкомітет Євробачення-2018 назвав заборонені для глядачів предмети

У списку є також досить дивні предмети, і фанати вважають цей перелік дуже кумедним

Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2018, який відбудеться у Лісабоні (Португалія), опублікували список предметів, заборонених на території проведення шоу. В цьому році щасливі власники квитків будуть стикатися з безліччю правил безпеки, і список речей, які забороняють приносити на територію проведення, дуже довгий, –



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У списку є також досить дивні предмети, і фанати вважають цей перелік дуже кумедним

Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2018, який відбудеться у Лісабоні (Португалія), опублікували список предметів, заборонених на території проведення шоу.

В цьому році щасливі власники квитків будуть стикатися з безліччю правил безпеки, і список речей, які забороняють приносити на територію проведення, дуже довгий, – повідомляє Mirror.

У списку є також досить дивні предмети, і фанати вважають цей перелік дуже кумедним.

Окрім таких речей, як наркотики, зброя і ножі, глядачам заборонили приносити м’ячі для гольфу, наручники, клейку стрічку, драбини, шоломи.

Під заборону також потрапили моноподи для селфі, мікрофони, чашки, візки для покупок, а також політична агітація або будь-яка інформація дискримінаційного змісту.