  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Цвіль на стінах, із стелі падає фарба. У мережі показали дитячу лікарню в Харкові (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &nbsp;У відділенні немає гарячої води, не вистачає розеток, а також аварійний стан стін і стель - Цвіль на стінах, із стелі падає фарба. У мережі показали дитячу лікарню в Харкові (фото)
     У відділенні немає гарячої води, не вистачає розеток, а також аварійний стан стін і стель
    Фото: ВЕХА

    У Харкові дитяче інфекційне відділення лікарні № 19 викликає справжній шок

    У Харкові «Міська дитяча клінічна лікарня № 19» потребує негайного ремонту. Відповідні світлини із інфекційного відділення опублікувала мешканка Дергачів у телеграм-каналі ВЕХА.

    Жінку разом із дитиною до лікарні привезли медики швидкої допомоги.

    За її словами, у відділенні немає гарячої води, не вистачає розеток, а також аварійний стан стін і стель.

    «Потрапили в дитяче інфекційне відділення. Я й моя дитина були в шоці. У першому відділенні лежимо, немає гарячої води, три розетки в коридорі на все відділення і фарба падає на голову», – написала вона в повідомленні.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Цвіль на стінах, із стелі падає фарба. У мережі показали дитячу лікарню в Харкові (фото)
    Цвіль на стінах, із стелі падає фарба. У мережі показали дитячу лікарню в Харкові (фото)
    Цвіль на стінах, із стелі падає фарба. У мережі показали дитячу лікарню в Харкові (фото)
    Цвіль на стінах, із стелі падає фарба. У мережі показали дитячу лікарню в Харкові (фото)
    Цвіль на стінах, із стелі падає фарба. У мережі показали дитячу лікарню в Харкові (фото)
    Цвіль на стінах, із стелі падає фарба. У мережі показали дитячу лікарню в Харкові (фото)
    Фото: ВЕХА

    Раніше стало відомо, що новий штам коронавірусу атакує дітей. Коронавірусна інфекція у дітей зазвичай протікає легше, ніж у дорослих. Батькам необхідно звернути увагу на порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. При цьому у дорослих такі порушення зустрічаються набагато рідше.

    Також у дітей можуть спостерігатись шкірно-слизові зміни:

    • червоні щоки,
    • виражений кон'юнктивіт,
    • почервоніння очей і набряк повік,
    • шкірний висип,
    • «полуничний язик».

    Раніше в мережі з'явилося моторошне відео з дитячої ковід-лікарні Києва. Від початку року в міській дитячій інфекційній лікарні медичну допомогу отримали понад 300 дітей.

    Теги: Харків діти лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies