Цвіль на стінах, із стелі падає фарба. У мережі показали дитячу лікарню в Харкові (фото)
У Харкові дитяче інфекційне відділення лікарні № 19 викликає справжній шок
У Харкові «Міська дитяча клінічна лікарня № 19» потребує негайного ремонту. Відповідні світлини із інфекційного відділення опублікувала мешканка Дергачів у телеграм-каналі ВЕХА.
Жінку разом із дитиною до лікарні привезли медики швидкої допомоги.
За її словами, у відділенні немає гарячої води, не вистачає розеток, а також аварійний стан стін і стель.
«Потрапили в дитяче інфекційне відділення. Я й моя дитина були в шоці. У першому відділенні лежимо, немає гарячої води, три розетки в коридорі на все відділення і фарба падає на голову», – написала вона в повідомленні.
Раніше стало відомо, що новий штам коронавірусу атакує дітей. Коронавірусна інфекція у дітей зазвичай протікає легше, ніж у дорослих. Батькам необхідно звернути увагу на порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. При цьому у дорослих такі порушення зустрічаються набагато рідше.
Також у дітей можуть спостерігатись шкірно-слизові зміни:
- червоні щоки,
- виражений кон'юнктивіт,
- почервоніння очей і набряк повік,
- шкірний висип,
- «полуничний язик».
Раніше в мережі з'явилося моторошне відео з дитячої ковід-лікарні Києва. Від початку року в міській дитячій інфекційній лікарні медичну допомогу отримали понад 300 дітей.