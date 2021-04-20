Цвіль на стінах, із стелі падає фарба. У мережі показали дитячу лікарню в Харкові (фото)

У відділенні немає гарячої води, не вистачає розеток, а також аварійний стан стін і стель

У Харкові дитяче інфекційне відділення лікарні № 19 викликає справжній шок

У Харкові «Міська дитяча клінічна лікарня № 19» потребує негайного ремонту. Відповідні світлини із інфекційного відділення опублікувала мешканка Дергачів у телеграм-каналі ВЕХА.

Жінку разом із дитиною до лікарні привезли медики швидкої допомоги.

За її словами, у відділенні немає гарячої води, не вистачає розеток, а також аварійний стан стін і стель.

«Потрапили в дитяче інфекційне відділення. Я й моя дитина були в шоці. У першому відділенні лежимо, немає гарячої води, три розетки в коридорі на все відділення і фарба падає на голову», – написала вона в повідомленні.

Раніше стало відомо, що новий штам коронавірусу атакує дітей. Коронавірусна інфекція у дітей зазвичай протікає легше, ніж у дорослих. Батькам необхідно звернути увагу на порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. При цьому у дорослих такі порушення зустрічаються набагато рідше.

Також у дітей можуть спостерігатись шкірно-слизові зміни:

червоні щоки,

виражений кон'юнктивіт,

почервоніння очей і набряк повік,

шкірний висип,

«полуничний язик».

Раніше в мережі з'явилося моторошне відео з дитячої ковід-лікарні Києва. Від початку року в міській дитячій інфекційній лікарні медичну допомогу отримали понад 300 дітей.