Новий штам коронавірусу атакує дітей: лікарка назвала головні симптоми

Червоні щоки, кон'юнктивіт та «полуничний язик» – батькам радять звернути увагу на кілька небезпечних симптомів Covid-19

В Україні після нової хвилі коронавірусу цією весною, медики фіксують більше випадків захворюваності серед дітей, хоча раніше Covid-19 проходив у них безсимптомно. Про це розповіла дитячий інфекціоніст з Кривого Рогу Світлана Куніцина в інтерв'ю «ТСН». Лікарка має 40 років стажу і вона зазначила, що зараз медики спостерігають важкі форми хвороби у дітей.

«Ще рік тому акцент стояв у більш старшому поколінні, а зараз половина випадків припадає на вікову категорію до 50 років. Від 0 до 50 років становить 53% хворих. І серед всієї цієї структури на дітей припадає 5%», – розповіла експерт.

Раніше лікарі вважали, що коронавірус погано проникає в дитячі клітини, через те, що у них є дефіцит білка, за який і «чіпляється» Covid-19.

Куніцина зазначила, що зростання кількості заражених дітей може бути пов'язано також з тим, що у 2020 році дитячі заклади закривалися на карантин. В цьому році карантин не поспішали вводити для дітей дошкільного віку та молодшої школи.

Коронавірусна інфекція у дітей зазвичай протікає легше, ніж у дорослих. Батькам необхідно звернути увагу на порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. При цьому у дорослих такі порушення зустрічаються набагато рідше.

Також у дітей можуть спостерігатись шкірно-слизові зміни:

червоні щоки,

виражений кон'юнктивіт,

почервоніння очей і набряк повік,

шкірний висип,

«полуничний язик».

Раніше в мережі з'явилося моторошне відео з дитячої ковід-лікарні Києва. Від початку року в міській дитячій інфекційній лікарні медичну допомогу отримали понад 300 дітей. Серед сьогоднішніх пацієнтів, зокрема, двоє малюків, яким по півтора місяці.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.