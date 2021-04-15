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    Новий штам коронавірусу атакує дітей: лікарка назвала головні симптоми

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    Діти стали важче хворіти на коронавірус - Новий штам коронавірусу атакує дітей: лікарка назвала головні симптоми

    Діти стали важче хворіти на коронавірус

    Фото: пресслужба Кличка

    Червоні щоки, кон'юнктивіт та «полуничний язик» – батькам радять звернути увагу на кілька небезпечних симптомів Covid-19

    В Україні після нової хвилі коронавірусу цією весною, медики фіксують більше випадків захворюваності серед дітей, хоча раніше Covid-19 проходив у них безсимптомно. Про це розповіла дитячий інфекціоніст з Кривого Рогу Світлана Куніцина в інтерв'ю «ТСН». Лікарка має 40 років стажу і вона зазначила, що зараз медики спостерігають важкі форми хвороби у дітей.

    «Ще рік тому акцент стояв у більш старшому поколінні, а зараз половина випадків припадає на вікову категорію до 50 років. Від 0 до 50 років становить 53% хворих. І серед всієї цієї структури на дітей припадає 5%», – розповіла експерт.

    Раніше лікарі вважали, що коронавірус погано проникає в дитячі клітини, через те, що у них є дефіцит білка, за який і «чіпляється» Covid-19.

    Куніцина зазначила, що зростання кількості заражених дітей може бути пов'язано також з тим, що у 2020 році дитячі заклади закривалися на карантин. В цьому році карантин не поспішали вводити для дітей дошкільного віку та молодшої школи.

    Коронавірусна інфекція у дітей зазвичай протікає легше, ніж у дорослих. Батькам необхідно звернути увагу на порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. При цьому у дорослих такі порушення зустрічаються набагато рідше.

    Також у дітей можуть спостерігатись шкірно-слизові зміни:

    • червоні щоки,
    • виражений кон'юнктивіт,
    • почервоніння очей і набряк повік,
    • шкірний висип,
    • «полуничний язик».

    Раніше в мережі з'явилося моторошне відео з дитячої ковід-лікарні Києва. Від початку року в міській дитячій інфекційній лікарні медичну допомогу отримали понад 300 дітей. Серед сьогоднішніх пацієнтів, зокрема, двоє малюків, яким по півтора місяці.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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    Теги: діти лікар лікарня хвороби карантин інфекція коронавірус
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