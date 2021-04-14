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    Малеча під киснем із ураженими легенями: Кличко показав відео з дитячої лікарні

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    Мер Києва Віталій Кличко побував у лікарні, де&nbsp;лікують від коронавірусу дітей - Малеча під киснем із ураженими легенями: Кличко показав відео з дитячої лікарні
    Мер Києва Віталій Кличко побував у лікарні, де лікують від коронавірусу дітей
    Фото: пресслужба Кличка

    Більшість пацієнтів інфекційної дитячої лікарні – дошкільнята зі складним перебігом хвороби та її наслідками

    Мер Києва Віталій Кличко побував у міській дитячій інфекційній лікарні, де лікують від коронавірусу дітей. Під час онлайн-брифінгу він продемонстрував відео з медзакладу.

    «Я вже говорив, що складнішим став перебіг хвороби в дітей. У стаціонарах медзакладів збільшилася кількість дітей, які потребують кисневої підтримки, яких раніше було значно менше, – сказав Кличко. – Вчора я перевірив, як лікують пацієнтів у міській дитячій інфекційній лікарні. На сьогодні в медзакладі їх – 41. П’ятеро дітей перебувають на кисневій підтримці, одна дитина – в реанімації. Медики зазначають, якщо в першу хвилю захворюваності в лікарні потрапляли переважно підлітки, то тепер більшість пацієнтів – дошкільнята. І з більш складним перебігом хвороби та її наслідками».

    Від початку року в міській дитячій інфекційній лікарні медичну допомогу отримали понад 300 дітей. Серед сьогоднішніх пацієнтів, зокрема, двоє малюків, яким по півтора місяці.

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    Малеча під киснем із ураженими легенями: Кличко показав відео з дитячої лікарні
    Малеча під киснем із ураженими легенями: Кличко показав відео з дитячої лікарні
    Малеча під киснем із ураженими легенями: Кличко показав відео з дитячої лікарні
    Малеча під киснем із ураженими легенями: Кличко показав відео з дитячої лікарні
    Малеча під киснем із ураженими легенями: Кличко показав відео з дитячої лікарні
    Малеча під киснем із ураженими легенями: Кличко показав відео з дитячої лікарні
    Малеча під киснем із ураженими легенями: Кличко показав відео з дитячої лікарні

    «Лікарі говорять, що запроваджені в місті обмеження дають перші результати. Але зазначають, що ситуація складна, – сказав мер. – Тому я звертаюся до всіх: дотримуйтесь елементарних правил, бережіть своїх дітей. І якщо ми призупинили заняття у школах, це означає, що діти не повинні збиратися великими компаніями, відвідувати публічні місця з великим скупченням людей, де є великий ризик інфікування. Якщо закрили садки – це означає, що не треба вести маленьких дітей на дитячі майданчики. Пояснюйте дітям правила безпеки! Показуйте, як їх дотримуватися власним прикладом!».

    Як повідомлялося, за минулу добу, 13 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1457 людей. Учаора померли від ускладнень коронавірусної хвороби 47 киян.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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    Теги: Віталій Кличко Київ діти лікарня епідемія коронавірус
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