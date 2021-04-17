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    Для кропивничанки із пневмонією шукали місце у лікарні 12 годин

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    У Центральній міській лікарні Кропивницького вільні місця бувають не завжди - Для кропивничанки із пневмонією шукали місце у лікарні 12 годин
    У Центральній міській лікарні Кропивницького вільні місця бувають не завжди
    Фото: suspilne.media

    Нині жінку підключили до апарату штучної вентиляції легень

    Через відсутність вільних ліжок протягом 12 годин не могли госпіталізувати у Центральну міську лікарню Кропивницького 45-річну Оксану Нофенко. Їй сімейний лікар діагностував двосторонню пневмонію. Про це Суспільному розповів син жінки Євген Скачко.

    «Ми звернулися до сімейного лікаря в поліклініку, їй зробили експрес-тест на коронавірус, він був негативний, Covid не підтвердився і нас відправили на комп’ютерну томографію. Діагностували двосторонню пневмонію і видали електронне направлення у першу лікарню. Ми приїхали, це було зранку, і нам сказали: вибачте, місць немає, лишіть номер телефону, ми вам зателефонуємо», – розповів чоловік.

    Син недужої каже, чекали дзвінка пів дня.

    «Сімейний лікар сказав, щоб ми збирали речі і їхали під першу лікарню та чекали у живій черзі. Ми приїхали сюди після обіду, тут було дуже багато машин з також хворими людьми. Нас прийняли аж десь о десятій годині вечора. Нині маму перевели в іншу лікарню, тому що тест не підтвердив ковід. Вона зараз просто лежить під апаратом у 2-му стаціонарі першої міської лікарні на вулиці Дворцова», – сказав Євген Скачко.

    Заступниця головного лікаря з медичної частини Оксана Кабанчук говорить: користуються і виконують накази Міністерства охорони здоров’я, в яких прописані критерії для проведення діагностики і стаціонарного лікування.

    «Насамперед, ми беремо на госпіталізацію хворих, які перебувають у стані імунодефіциту, онкохворих, хворих, які мають серйозну супутню патологію: серцево-судинну, ендокринологічну патологію, гематологічних хворих. Хворі середнього ступеня важкості з пневмоніями лікуються, відповідно до регламентованих наказів МОЗ, в умовах домашнього спостереження сімейного лікаря».

    Об 11-ій годині біля приймального відділення Центральної міської лікарні була черга з п’яти людей. На стаціонарному лікуванні перебувають 275 хворих на коронавірус і двосторонню пневмонію пацієнтів, каже Оксана Кабанчук. З них – з діагнозом Covid – 154 людини.

    «На ранок в нас було близько 30 ліжко-місць. Це процес не сталий, він постійно рухливий. Хворі можуть бути переведені – відбуваються летальні випадки, хворі надходять постійно. Ми подаємо дані по кожному госпіталізованому хворому. І цю інформацію має наша «Швидка допомога». Отримуючи цю інформацію по вільним місцям – одразу відбувається транспортування і доставка хворого. Іноді ми виходимо протягом дня на дуже малі цифри вільних місць».

    Євген Скачко сказав, що його маму підключили до апарату штучної вентиляції легень. Скільки вона пробуде в лікарні, невідомо.

    Напередодні у Львівській області помер 63-річний чоловік, який напередодні вакцинувався проти коронавірусу препаратом Covishield від AstraZeneca. У нього були супутні хвороби серця.

    Раніше «Главком» повідомляв, що Україні сьогодні розпочали вакцинацію співробітників системи органів МВС від Covid-19. Щеплення буде здійснюватися вакцинами Sinovac та Pfizer.

    Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я роз’яснило, хто в першу чергу отримає вакцину виробництва Pfizer-BioNTech, яка прибула в Україну 16 квітня. Всього прибуло 117 тисяч доз. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пообіцяв, що стартують щеплення цим препаратом 18 квітня.

    Як повідомлялося, протягом минулої доби 16 квітня, в Україні від коронавірусу вакцинували 13044 людини. Всього з початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 445859 осіб, завершили вакцинацію – 5 осіб (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

    Лідерами за кількістю здійснених за добу щеплень є Львівщина (2689), Київ (1764) та Житомирщина (921).

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    Теги: лікар Кропивницький лікарня хвороби коронавірус
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