Найкращим фільмом іноземною мовою стала мексиканська стрічка «Рома»

У Лос-Анджелесі продовжується головна кіноподія року - церемонія вручення премії «Оскар-2019».

На 91-й церемонії вручення нагород американська кіноакадемія оголосила чорно-білий фільм «Рома» мексиканського режисера Альфонсо Куарона переможцем у номінації «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою.

Загалом у номінації були представлені п'ять картин. Крім переможця, за статуетку змагалися: «Холодна війна» (Польща), «Капернаум» (Ліван), «Робота без авторства» (Німеччина) та «Магазинні злодюжки» (Японія).

