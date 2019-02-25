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    У світі

    Найкращим фільмом іноземною мовою стала мексиканська стрічка «Рома»

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    Мексиканський режисер Альфонсо Куарон зі статуеткою &laquo;Оскар&raquo; - Найкращим фільмом іноземною мовою стала мексиканська стрічка «Рома»
    Мексиканський режисер Альфонсо Куарон зі статуеткою «Оскар»

    Загалом у номінації були представлені п'ять картин

    У Лос-Анджелесі продовжується головна кіноподія року - церемонія вручення премії «Оскар-2019».

    На 91-й церемонії вручення нагород американська кіноакадемія оголосила чорно-білий фільм «Рома» мексиканського режисера Альфонсо Куарона переможцем у номінації «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою.

    Загалом у номінації були представлені п'ять картин. Крім переможця, за статуетку змагалися: «Холодна війна» (Польща), «Капернаум» (Ліван), «Робота без авторства» (Німеччина) та «Магазинні злодюжки» (Японія).

    У основі сюжету стрічки - історія життя звичайної сім'ї середнього класу в Мехіко на початку 1970-х років. Батько рідко буває удома, мати виховує чотирьох дітей, спираючись на допомогу двох служниць-індіанок. Долю героїв переламують студентські заворушення під час католицького свята 10 червня 1971 року, коли демонстранти були розстріляні солдатами.

    Нагадаємо, серед номінанток у категорії «Найкраща жіноча роль другого плану» статуетку отримала Регіна Кінг за роль у стрічці «Якщо Біл-стріт могла б заговорити».

    А найкращим актором другого плану став Махершала Алі за роботу у стрічці «Зелена Книга». Це вже другий «Оскар» Алі у його творчому доробку.

    Зазначимо, що найбільшу кількість номінацій цьогорічного «Оскара» - 10 - у картини Йоргоса Лантімоса «Фаворитка» і фільму Альфонсо Куарона «Рома».

    У фільму «Влада» - вісім номінацій, у «Чорного клановця» - шість, у «Зеленої книги» - п'ять.

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