Найкращим фільмом іноземною мовою стала мексиканська стрічка «Рома»



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Мексиканський режисер Альфонсо Куарон зі статуеткою «Оскар»

Загалом у номінації були представлені п'ять картин

У Лос-Анджелесі продовжується головна кіноподія року - церемонія вручення премії «Оскар-2019».

На 91-й церемонії вручення нагород американська кіноакадемія оголосила чорно-білий фільм «Рома» мексиканського режисера Альфонсо Куарона переможцем у номінації «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою.

Загалом у номінації були представлені п'ять картин. Крім переможця, за статуетку змагалися: «Холодна війна» (Польща), «Капернаум» (Ліван), «Робота без авторства» (Німеччина) та «Магазинні злодюжки» (Японія).

Roma wins Best Foreign Language film at the #oscars. Director @alfonsocuaron: “The nominees tonight prove that we are part of the same ocean” https://t.co/hU36wwiWE2 pic.twitter.com/y9GHYzxDu2 — Hollywood Reporter (@THR) 25 февраля 2019 г.

У основі сюжету стрічки - історія життя звичайної сім'ї середнього класу в Мехіко на початку 1970-х років. Батько рідко буває удома, мати виховує чотирьох дітей, спираючись на допомогу двох служниць-індіанок. Долю героїв переламують студентські заворушення під час католицького свята 10 червня 1971 року, коли демонстранти були розстріляні солдатами.

Нагадаємо, серед номінанток у категорії «Найкраща жіноча роль другого плану» статуетку отримала Регіна Кінг за роль у стрічці «Якщо Біл-стріт могла б заговорити».

А найкращим актором другого плану став Махершала Алі за роботу у стрічці «Зелена Книга». Це вже другий «Оскар» Алі у його творчому доробку.

Зазначимо, що найбільшу кількість номінацій цьогорічного «Оскара» - 10 - у картини Йоргоса Лантімоса «Фаворитка» і фільму Альфонсо Куарона «Рома».

У фільму «Влада» - вісім номінацій, у «Чорного клановця» - шість, у «Зеленої книги» - п'ять.