Леді Гага отримала «Оскар» за найкращу пісню до фільму
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Американська кіноакадемія відзначила створену для фільму «Зірка народилася» баладу Shallow.
Співачка і актриса Леді Гага отримала «Оскар» за найкращу пісню до фільму. Американська кіноакадемія відзначила створену для фільму «Зірка народилася» баладу Shallow.
Lady Gaga & Bradley Cooper perform Shallow at the #Oscars pic.twitter.com/smGbGzVKDO— Lady Gaga Now (@LadyGagaNowNet) 25 февраля 2019 г.
Раніше співачка вже отримала кілька нагород за цей трек. У тому числі дві «Греммі» як «Найкраще поп-виконання дуетом або групою» і «Найкраща пісня, написана для візуальних медіа».
Bradley Cooper and Lady Gaga embracing each other after her Best Original Song win. #Oscars pic.twitter.com/BypZmWRtEM— Lady Gaga Source (@MisterBroRo) 25 февраля 2019 г.
Нагадаємо, серед номінанток у категорії «Найкраща жіноча роль другого плану» статуетку отримала Регіна Кінг за роль у стрічці «Якщо Біл-стріт могла б заговорити».
А найкращим актором другого плану став Махершала Алі за роботу у стрічці «Зелена Книга». Це вже другий «Оскар» Алі у його творчому доробку.
Чорно-білий фільм «Рома» мексиканського режисера Альфонсо Куарона став переможцем у номінації «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою.
Також американська кіноакадемія визначила найкращі мультфільми.
Зазначимо, що найбільшу кількість номінацій цьогорічного «Оскара» - 10 - у картини Йоргоса Лантімоса «Фаворитка» і фільму Альфонсо Куарона «Рома».
У фільму «Влада» - вісім номінацій, у «Чорного клановця» - шість, у «Зеленої книги» - п'ять.