Співачка і актриса Леді Гага отримала «Оскар» за найкращу пісню до фільму. Американська кіноакадемія відзначила створену для фільму «Зірка народилася» баладу Shallow.

Раніше співачка вже отримала кілька нагород за цей трек. У тому числі дві «Греммі» як «Найкраще поп-виконання дуетом або групою» і «Найкраща пісня, написана для візуальних медіа».

