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    У світі

    Леді Гага отримала «Оскар» за найкращу пісню до фільму

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    Леді Гага із заповітною статуеткою - Леді Гага отримала «Оскар» за найкращу пісню до фільму
    Леді Гага із заповітною статуеткою

    Американська кіноакадемія відзначила створену для фільму «Зірка народилася» баладу Shallow.

    Співачка і актриса Леді Гага отримала «Оскар» за найкращу пісню до фільму. Американська кіноакадемія відзначила створену для фільму «Зірка народилася» баладу Shallow.

    Раніше співачка вже отримала кілька нагород за цей трек. У тому числі дві «Греммі» як «Найкраще поп-виконання дуетом або групою» і «Найкраща пісня, написана для візуальних медіа».

    Нагадаємо, серед номінанток у категорії «Найкраща жіноча роль другого плану» статуетку отримала Регіна Кінг за роль у стрічці «Якщо Біл-стріт могла б заговорити».

    А найкращим актором другого плану став Махершала Алі за роботу у стрічці «Зелена Книга». Це вже другий «Оскар» Алі у його творчому доробку.

    Чорно-білий фільм «Рома» мексиканського режисера Альфонсо Куарона став переможцем у номінації «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою.

    Також американська кіноакадемія визначила найкращі мультфільми.

    Зазначимо, що найбільшу кількість номінацій цьогорічного «Оскара» - 10 - у картини Йоргоса Лантімоса «Фаворитка» і фільму Альфонсо Куарона «Рома».

    У фільму «Влада» - вісім номінацій, у «Чорного клановця» - шість, у «Зеленої книги» - п'ять.

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