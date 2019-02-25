Леді Гага отримала «Оскар» за найкращу пісню до фільму



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Леді Гага із заповітною статуеткою

Американська кіноакадемія відзначила створену для фільму «Зірка народилася» баладу Shallow.

Співачка і актриса Леді Гага отримала «Оскар» за найкращу пісню до фільму. Американська кіноакадемія відзначила створену для фільму «Зірка народилася» баладу Shallow.

Lady Gaga & Bradley Cooper perform Shallow at the #Oscars pic.twitter.com/smGbGzVKDO — Lady Gaga Now (@LadyGagaNowNet) 25 февраля 2019 г.

Раніше співачка вже отримала кілька нагород за цей трек. У тому числі дві «Греммі» як «Найкраще поп-виконання дуетом або групою» і «Найкраща пісня, написана для візуальних медіа».

Bradley Cooper and Lady Gaga embracing each other after her Best Original Song win. #Oscars pic.twitter.com/BypZmWRtEM — Lady Gaga Source (@MisterBroRo) 25 февраля 2019 г.

Нагадаємо, серед номінанток у категорії «Найкраща жіноча роль другого плану» статуетку отримала Регіна Кінг за роль у стрічці «Якщо Біл-стріт могла б заговорити».

А найкращим актором другого плану став Махершала Алі за роботу у стрічці «Зелена Книга». Це вже другий «Оскар» Алі у його творчому доробку.

Чорно-білий фільм «Рома» мексиканського режисера Альфонсо Куарона став переможцем у номінації «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою.

Також американська кіноакадемія визначила найкращі мультфільми.

Зазначимо, що найбільшу кількість номінацій цьогорічного «Оскара» - 10 - у картини Йоргоса Лантімоса «Фаворитка» і фільму Альфонсо Куарона «Рома».

У фільму «Влада» - вісім номінацій, у «Чорного клановця» - шість, у «Зеленої книги» - п'ять.