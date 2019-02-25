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    У світі

    «Оскар-2019»: у Лос-Анджелесі вручили перші статуетки

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    Вперше за 30 років церемонія проходить без ведучого - «Оскар-2019»: у Лос-Анджелесі вручили перші статуетки
    Вперше за 30 років церемонія проходить без ведучого

    91-а церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії за заслуги в галузі кінематографу традиційно відбувається в театрі Долбі

    Сьогодні вночі у Лос-Анджелесі проходить головна кіноподія року - церемонія вручення премії «Оскар-2019».

    91-а церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії за заслуги в галузі кінематографу традиційно відбувається в театрі Долбі.

    Вперше за 30 років церемонія проходить без ведучого, але серед тих, хто буде вручати статуетки, - Емілія Кларк, Джейсон Момоа, Хав'єр Бардем, Семюел Л. Джексон, Джеймс Макевой, Мелісса Маккарті, Деніел Крейг, Кріс Еванс, Вупі Голдберг, Брі Ларсон, Дженніфер Лопес, Шарліз Терон.

    Серед номінанток у категорії «Найкраща жіноча роль другого плану» статуетку отримала Регіна Кінг за роль у стрічці «Якщо Біл-стріт могла б заговорити».

    Також статуетку «Оскар» отримала стрічка Free Solo у номінації «Найкращий документальний повнометражний фільм». Переможця оголосили Джейсон Момоа та Гелен Міррен.

    У категорії «Найкращий грим та зачіски» перемогу отримала стрічка «Влада», а «Оскар» за найкращий дизайн костюмів дістався фільму «Чорна пантера».

    Зазначимо, що найбільшу кількість номінацій цьогорічного «Оскара» - 10 - у картини Йоргоса Лантімоса «Фаворитка» і фільму Альфонсо Куарона «Рома».

    У фільму «Влада» - вісім номінацій, у «Чорного клановця» - шість, у «Зеленої книги» - п'ять.

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