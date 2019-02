«Оскар-2019»: у Лос-Анджелесі вручили перші статуетки

91-а церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії за заслуги в галузі кінематографу традиційно відбувається в театрі Долбі

Сьогодні вночі у Лос-Анджелесі проходить головна кіноподія року - церемонія вручення премії «Оскар-2019».

91-а церемонія вручення нагород Американської кіноакадемії за заслуги в галузі кінематографу традиційно відбувається в театрі Долбі.

Вперше за 30 років церемонія проходить без ведучого, але серед тих, хто буде вручати статуетки, - Емілія Кларк, Джейсон Момоа, Хав'єр Бардем, Семюел Л. Джексон, Джеймс Макевой, Мелісса Маккарті, Деніел Крейг, Кріс Еванс, Вупі Голдберг, Брі Ларсон, Дженніфер Лопес, Шарліз Терон.

Серед номінанток у категорії «Найкраща жіноча роль другого плану» статуетку отримала Регіна Кінг за роль у стрічці «Якщо Біл-стріт могла б заговорити».

Також статуетку «Оскар» отримала стрічка Free Solo у номінації «Найкращий документальний повнометражний фільм». Переможця оголосили Джейсон Момоа та Гелен Міррен.

And the #Oscars winner is... pic.twitter.com/pjZMOwX7rz