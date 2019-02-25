Американська кіноакадемія визначила найкращі мультфільми
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«Найкращим повнометражним анімаційним фільмом» став «Людина-Павук. Навколо всесвіту»
Мультики «Людина-павук: Навколо Всесвіту» та «Бао» отримали статуетки «Оскар»
Мультиплікаційні фільми «Людина-павук: Навколо Всесвіту» та «Бао» отримали статуетки «Оскар» у різних номінаціях на 91-й церемонії вручення премій Американської кіноакадемії.
Так, золота статуетка у категорії «Найкращий анімаційний повнометражний фільм» присуджена картині «Людина-павук: Навколо Всесвіту». Ця анімаційна стрічка розповідає про кілька раніше невідомих версій легендарної людини-павука.
Натомість американська картина «Бао» Домі Ши отримала премію в номінації «Найкращий анімаційний короткометражний фільм». Дана короткометражка розповідає про літню китайсько-канадську жінку, яка страждає від синдрому «порожнього гнізда», але отримує неочікуваний другий шанс на материнство під час приготування баоцзи, коли один із пиріжків оживає в іпостасі хлопчика.
"To all the nerdy girls out there don’t be afraid to tell your stories to the world."— BBC News (World) (@BBCWorld) 25 февраля 2019 г.
— Domee Shi, @DisneyPixar for Bao
#Oscars2019 full coverage https://t.co/cMMoPCVlE2 and #Oscars winners list https://t.co/Imtk33p7dy pic.twitter.com/eJ7jCEtyFC
Нагадаємо, серед номінанток у категорії «Найкраща жіноча роль другого плану» статуетку отримала Регіна Кінг за роль у стрічці «Якщо Біл-стріт могла б заговорити».
А найкращим актором другого плану став Махершала Алі за роботу у стрічці «Зелена Книга». Це вже другий «Оскар» Алі у його творчому доробку.
Чорно-білий фільм «Рома» мексиканського режисера Альфонсо Куарона став переможцем у номінації «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою.
Зазначимо, що найбільшу кількість номінацій цьогорічного «Оскара» - 10 - у картини Йоргоса Лантімоса «Фаворитка» і фільму Альфонсо Куарона «Рома».
У фільму «Влада» - вісім номінацій, у «Чорного клановця» - шість, у «Зеленої книги» - п'ять.