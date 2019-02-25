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    У світі

    Американська кіноакадемія визначила найкращі мультфільми

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    <p>&laquo;Найкращим повнометражним анімаційним фільмом&raquo; став &laquo;Людина-Павук. Навколо всесвіту&raquo;</p> - Американська кіноакадемія визначила найкращі мультфільми

    «Найкращим повнометражним анімаційним фільмом» став «Людина-Павук. Навколо всесвіту»

    Мультики «Людина-павук: Навколо Всесвіту» та «Бао» отримали статуетки «Оскар»

    Мультиплікаційні фільми «Людина-павук: Навколо Всесвіту» та «Бао» отримали статуетки «Оскар» у різних номінаціях на 91-й церемонії вручення премій Американської кіноакадемії.

    Так, золота статуетка у категорії «Найкращий анімаційний повнометражний фільм» присуджена картині «Людина-павук: Навколо Всесвіту». Ця анімаційна стрічка розповідає про кілька раніше невідомих версій легендарної людини-павука.

    Натомість американська картина «Бао» Домі Ши отримала премію в номінації «Найкращий анімаційний короткометражний фільм». Дана короткометражка розповідає про літню китайсько-канадську жінку, яка страждає від синдрому «порожнього гнізда», але отримує неочікуваний другий шанс на материнство під час приготування баоцзи, коли один із пиріжків оживає в іпостасі хлопчика.

    Нагадаємо, серед номінанток у категорії «Найкраща жіноча роль другого плану» статуетку отримала Регіна Кінг за роль у стрічці «Якщо Біл-стріт могла б заговорити».

    А найкращим актором другого плану став Махершала Алі за роботу у стрічці «Зелена Книга». Це вже другий «Оскар» Алі у його творчому доробку.

    Чорно-білий фільм «Рома» мексиканського режисера Альфонсо Куарона став переможцем у номінації «Оскар» за найкращий фільм іноземною мовою.

    Зазначимо, що найбільшу кількість номінацій цьогорічного «Оскара» - 10 - у картини Йоргоса Лантімоса «Фаворитка» і фільму Альфонсо Куарона «Рома».

    У фільму «Влада» - вісім номінацій, у «Чорного клановця» - шість, у «Зеленої книги» - п'ять.

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