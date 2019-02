Американська кіноакадемія визначила найкращі мультфільми

Мультики «Людина-павук: Навколо Всесвіту» та «Бао» отримали статуетки «Оскар»

Мультиплікаційні фільми «Людина-павук: Навколо Всесвіту» та «Бао» отримали статуетки «Оскар» у різних номінаціях на 91-й церемонії вручення премій Американської кіноакадемії.

Так, золота статуетка у категорії «Найкращий анімаційний повнометражний фільм» присуджена картині «Людина-павук: Навколо Всесвіту». Ця анімаційна стрічка розповідає про кілька раніше невідомих версій легендарної людини-павука.

Натомість американська картина «Бао» Домі Ши отримала премію в номінації «Найкращий анімаційний короткометражний фільм». Дана короткометражка розповідає про літню китайсько-канадську жінку, яка страждає від синдрому «порожнього гнізда», але отримує неочікуваний другий шанс на материнство під час приготування баоцзи, коли один із пиріжків оживає в іпостасі хлопчика.

"To all the nerdy girls out there don’t be afraid to tell your stories to the world."



— Domee Shi, @DisneyPixar for Bao



#Oscars2019 full coverage https://t.co/cMMoPCVlE2 and #Oscars winners list https://t.co/Imtk33p7dy pic.twitter.com/eJ7jCEtyFC