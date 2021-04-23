Оскар-2021: Google проаналізував, які фільми найпопулярніші серед українців
Головний приз за найкращий фільм отримав би чорнокомедійний трилер «Перспективна дівчина»
До вручення премії Американської академії кіномистецтв «Оскар» залишилося кілька днів. Цього року через пандемію Covid-19 93-ю церемонію перенесли з 28 лютого на 25 квітня. Напередодні цієї важливої події у світі кіно Google проаналізував запити українських користувачів за останні три місяці і з’ясував, хто з номінантів цього року користувався найбільшою популярністю.
Якби від українських користувачів Google залежало, хто стане володарем «Оскара», то головний приз за найкращий фільм отримав би чорнокомедійний трилер «Перспективна дівчина» з Кері Малліган у головній ролі.
На другому місці за кількістю запитів драма «Батько» з Ентоні Гопкінсом, а на третьому – біографічний фільм Девіда Фінчера «Манк», який цього року отримав більше всіх номінацій – десять. Повністю рейтинг фільмів-номінантів цього року від користувачів Google Україна має такий вигляд:
- Перспективна дівчина
- Батько
- Манк
- Земля кочівників
- Мінарі
- Суд над чиказькою сімкою
- Звук металу
- Юда й Чорний Месія
Серед номінантів на «Оскар» за головну жіночу роль українці найчастіше шукали Кері Малліган, номіновану за фільм «Перспективна дівчина». За нею йдуть Ванесса Кірбі і дворазова володарка «Оскара» Френсіс Мак-Дорманд.
- Кері Малліган («Перспективна дівчина»)
- Ванесса Кірбі («Фрагменти жінки»)
- Френсіс Мак-Дорманд («Земля кочівників»)
- Віола Девіс («Ма Рейні: мати блюзу»)
- Андра Дей («Сполучені Штати проти Біллі Холідей»)
Із претендентів на нагороду Кіноакадемії за головну чоловічу роль українців найбільше цікавив славнозвісний Ентоні Гопкінс, який за роль у фільмі «Батько» отримав шосту за свою кар’єру номінацію на «Оскар».
На другому місці – Гері Олдман, що зіграв головну роль у фільмі «Манк», а на третьому – Чедвік Боузман, який отримав номінацію посмертно за роль у фільмі «Ма Рейні: мати блюзу».
- Ентоні Гопкінс («Батько»)
- Гері Олдман («Манк»)
- Чедвік Боузман («Ма Рейні: мати блюзу»)
- Різ Ахмед («Звук металу»)
- Стівен Юн («Мінарі»)
Також Google проаналізував, якими мультфільмами-номінантами на Оскар у категорії «Найкращий повнометражний анімаційний фільм» найбільше цікавилися українські користувачі. У цій категорії українці найчастіше шукали зворушливий анімаційний фільм «Душа» від студій Pixar Animation Studios і Walt Disney Pictures.
- Душа
- Уперед
- Баранчик Шон: Фермагеддон
- Над Місяцем
- Вовча варта
Українська кіноакадемія оголосила перелік номінантів на здобуття п'ятої національної кінопремії «Золота Дзиґа».23 квітня розпочинається новий етап голосування – за переможців цьогорічної кінопремії, яких буде названо на урочистій церемонії нагородження.