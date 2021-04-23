  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Оскар-2021: Google проаналізував, які фільми найпопулярніші серед українців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Цього року 93-я церемонія відбудеться 25 квітня - Оскар-2021: Google проаналізував, які фільми найпопулярніші серед українців
    Цього року 93-я церемонія відбудеться 25 квітня
    Фото з відкритих джерел

    Головний приз за найкращий фільм отримав би чорнокомедійний трилер «Перспективна дівчина»

    До вручення премії Американської академії кіномистецтв «Оскар» залишилося кілька днів. Цього року через пандемію Covid-19 93-ю церемонію перенесли з 28 лютого на 25 квітня. Напередодні цієї важливої події у світі кіно Google проаналізував запити українських користувачів за останні три місяці і з’ясував, хто з номінантів цього року користувався найбільшою популярністю.

    Якби від українських користувачів Google залежало, хто стане володарем «Оскара», то головний приз за найкращий фільм отримав би чорнокомедійний трилер «Перспективна дівчина» з Кері Малліган у головній ролі.

    На другому місці за кількістю запитів драма «Батько» з Ентоні Гопкінсом, а на третьому – біографічний фільм Девіда Фінчера «Манк», який цього року отримав більше всіх номінацій – десять. Повністю рейтинг фільмів-номінантів цього року від користувачів Google Україна має такий вигляд:

    • Перспективна дівчина
    • Батько
    • Манк
    • Земля кочівників
    • Мінарі
    • Суд над чиказькою сімкою
    • Звук металу
    • Юда й Чорний Месія

    Серед номінантів на «Оскар» за головну жіночу роль українці найчастіше шукали Кері Малліган, номіновану за фільм «Перспективна дівчина». За нею йдуть Ванесса Кірбі і дворазова володарка «Оскара» Френсіс Мак-Дорманд.

    • Кері Малліган («Перспективна дівчина»)
    • Ванесса Кірбі («Фрагменти жінки»)
    • Френсіс Мак-Дорманд («Земля кочівників»)
    • Віола Девіс («Ма Рейні: мати блюзу»)
    • Андра Дей («Сполучені Штати проти Біллі Холідей»)

    Із претендентів на нагороду Кіноакадемії за головну чоловічу роль українців найбільше цікавив славнозвісний Ентоні Гопкінс, який за роль у фільмі «Батько» отримав шосту за свою кар’єру номінацію на «Оскар».

    На другому місці – Гері Олдман, що зіграв головну роль у фільмі «Манк», а на третьому – Чедвік Боузман, який отримав номінацію посмертно за роль у фільмі «Ма Рейні: мати блюзу».

    • Ентоні Гопкінс («Батько»)
    • Гері Олдман («Манк»)
    • Чедвік Боузман («Ма Рейні: мати блюзу»)
    • Різ Ахмед («Звук металу»)
    • Стівен Юн («Мінарі»)

    Також Google проаналізував, якими мультфільмами-номінантами на Оскар у категорії «Найкращий повнометражний анімаційний фільм» найбільше цікавилися українські користувачі. У цій категорії українці найчастіше шукали зворушливий анімаційний фільм «Душа» від студій Pixar Animation Studios і Walt Disney Pictures.

    • Душа
    • Уперед
    • Баранчик Шон: Фермагеддон
    • Над Місяцем
    • Вовча варта

    Українська кіноакадемія оголосила перелік номінантів на здобуття п'ятої національної кінопремії «Золота Дзиґа».23 квітня розпочинається новий етап голосування – за переможців цьогорічної кінопремії, яких буде названо на урочистій церемонії нагородження.

    Читайте також:
    Теги: кіно Google рейтинг українці Україна Оскар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies