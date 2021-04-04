Сталлоне зніме фільм про братів Кличків

Планується, що зйомки стартують восени нинішнього року

Сильвестр Сталлоне зніме фільм про Віталія та Володимира Кличків. Відомий актор виступить режисером та сценаристом стрічки. Планується, що зйомки стартують восени нинішнього року, а прокат почнеться в квітні 2022 року. Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Також на сайті йдеться про те, що Сталлоне дружить з братами Кличками і захоплюється їхнім талантом. А в 2009 і 2012 роках він навіть відвідував їхні поєдинки.

Це буде не перший кіно досвід для братів-боксерів. Так, У 2011 році виходила німецька стрічка «Кличко». У 2001 році Володимир Кличко знявся у фільмі Стівена Содерберга «11 друзів Оушена». Він зіграв себе самого, вийшовши в ринг проти Леннокса Льюїса.

У 2007 році Володимир знову зіграв себе самого у фільмі свого приятеля Тіля Швайгера «Красунчик», а два роки по тому – в сиквелі стрічки.

У 2013 році українець знявся в стрічці Майкла Бея «Кров'ю і потом: анаболіки».

Раніше «Главком» писав, що 18-й Міжнародний кінофестиваль про права людини Docudays UA оголосив переможців.

Крім того, Гільдія сценаристів Америки назвала найкращі фільми та серіали 2020 року. Список переможців премії Writers Guild Awards опублікований на сайті організації.

Читайте також:







