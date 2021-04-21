Кінопремія «Золота Дзиґа 2021»: стали відомі номінанти

Загалом за участь у конкурсі змагалось 86 повнометражних та короткометражних стрічок

Українська кіноакадемія оголосила перелік номінантів на здобуття п'ятої національної кінопремії «Золота Дзиґа».

23 квітня розпочинається новий етап голосування – за переможців цьогорічної кінопремії, яких буде названо на урочистій церемонії нагородження.

Загалом за участь у конкурсі змагалось 86 повнометражних та короткометражних стрічок.

Цьогоріч премію вручатимуть у 23 номінаціях. Серед них одна нова – «Найкращий ігровий серіал». Номінантів на «Премію глядацьких симпатій» оголосять зі стартом онлайн-голосування.

Лідерами за кількістю номінацій є такі стрічки: «Погані дороги» (15), «Атлантида» (11), «Толока» (9), «Земля блакитна, ніби апельсин» (4) і «Черкаси2 (4).