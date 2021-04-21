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    Кінопремія «Золота Дзиґа 2021»: стали відомі номінанти

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    Цьогоріч премію вручатимуть у 23 номінаціях - Кінопремія «Золота Дзиґа 2021»: стали відомі номінанти
    Цьогоріч премію вручатимуть у 23 номінаціях
    Фото з відкритих джерел

    Загалом за участь у конкурсі змагалось 86 повнометражних та короткометражних стрічок

    Українська кіноакадемія оголосила перелік номінантів на здобуття п'ятої національної кінопремії «Золота Дзиґа».

    23 квітня розпочинається новий етап голосування – за переможців цьогорічної кінопремії, яких буде названо на урочистій церемонії нагородження.

    Загалом за участь у конкурсі змагалось 86 повнометражних та короткометражних стрічок.

    Цьогоріч премію вручатимуть у 23 номінаціях. Серед них одна нова – «Найкращий ігровий серіал». Номінантів на «Премію глядацьких симпатій» оголосять зі стартом онлайн-голосування.

    Лідерами за кількістю номінацій є такі стрічки: «Погані дороги» (15), «Атлантида» (11), «Толока» (9), «Земля блакитна, ніби апельсин» (4) і «Черкаси2 (4).

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    Теги: кіно дороги конкурс мистецтво серіал письменник премія фільм Docudays UA
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